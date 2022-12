No logro imaginarme la vida sin ellos: el conmovedor discurso de viuda de Kobe Bryant

“No le podré decir lo hermosa que se ve el día de su boda”, “no podrá llevar a nuestras hijas a sus colegios”, fueron algunas de las conmovedoras frases con las que, en medio de lágrimas, Vanessa Bryant recordó a su esposo Kobe y a su hija Gigi durante el homenaje que se llevó a cabo en el Staples Center, en Los Ángeles.

En un discurso de varios minutos y ante la mirada de cientos de personas, Vanessa habló sobre la nobleza y el gran corazón de su hija.

“Siempre cuidaba de los demás, tenía una sonrisa que iluminaba la habitación, era amable, solidaria y tenía el corazón más grande”, dijo.

“No podré verla caminando al altar, no podré decirle lo hermosa que se ve, no va a poder ir con su papi a un baile… no logro imaginarme la vida sin mi bebé”, agregó entre lágrimas.

Sobre su esposo, afirmó que perdió a su mejor amigo, al hombre con el que siempre soñó envejecer, al amor de su vida.

“Él quería que renováramos nuestros votos, él quería pasar más tiempo a solas conmigo porque decía que ante todo yo era su mejor amiga”, aseguró.

Recordó varios momentos de su esposo y su hija y reiteró los agradecimientos a todas las personas que le han “enviado apoyo durante estos duros momentos”.

“Dios sabía que ellos no podían estar en esta tierra sin el otro así que tuvo que llevárselos al cielo juntos. Amor, cuida a nuestra Gigi, seguimos siendo el mejor equipo. Los amo, mamá”, finalizó Vanessa en medio de lágrimas.

