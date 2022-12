No me gustaría ser candidato en Bogotá porque sería irresponsable: Sergio Fajardo

El excandidato presidencial Sergio Fajardo descartó en Mesa BLU la posibilidad de ser candidato a la Alcaldía de Bogotá en un futuro cercano.

“No me gustaría ser candidato en Bogotá porque sería irresponsable, yo no he estado viviendo en la ciudad. Muchas personas me dicen de manera desprevenida: ‘vengase para la Alcaldía de Bogotá’, pero sería irresponsable porque para serlo hay que vivir la ciudad”, dijo.

Afirmó que si se tomara en cuenta que vivió 25 años en la capital, podría ser alcalde, pero insistió que sería irresponsable en términos políticos.

Por otro lado, sobre la anterior campaña a la Presidencia, manifestó que se siente muy orgulloso de la forma cómo se condujo, y que no se arrepiente de ninguna de sus decisiones.

“Sumando y restando yo creo que el balance fue positivo, soy respetuoso de los resultados y no me la paso quejándome, ni me acuesto pensando que yo debería estar en el Palacio de Nariño, sino que entendí que estamos en una competencia, participar en ella, a la altura como lo nosotros lo hicimos, es por lo cual me siento muy orgulloso", recalcó.

Se mostró enfático al rechazar que no es uribista, como muchos lo han calificado en redes sociales.

“No soy uribista, he sido respetuoso de Uribe en el contexto que toca hacerlo. No soy el caballo de Troya de nadie, creo en el valor de los argumentos, si hubiera querido ser, pues sería. Nosotros somos un movimiento cívico independiente (…)”, señaló.

Finalmente, expresó que no le atormente lo tilden de tibio, y que seguirá defendiendo con argumentos sus posiciones. “Este es el tono mío, no lo voy a cambiar, así soy, como persona he aprendido muchas cosas, pero yo soy un profesor y quiero seguir así”.

