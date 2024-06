No solo es contra mí, también contra quienes me ayudan: docente de UdeA sobre acoso de estudiante

El acoso es un tema muy debatido en el ámbito de la educación, pero muchas veces se enfoca únicamente en la violencia ejercida por hombres hacia mujeres. Sin embargo, el acoso no es exclusivo de un género ni de una dirección específica.

En la serie de Netflix "BB Reno", se aborda de manera impactante la historia del acoso, pero desde una perspectiva poco conocida: el acoso de mujeres hacia hombres.

La serie, que se ha convertido en la más vista de Netflix desde su lanzamiento, consta de siete capítulos y muestra la historia de acoso que sufre un hombre.

Lauren Flor Torres, profesora del pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia, hizo pública una denuncia de acoso, hostigamiento y amenazas durante más de un año por parte de un estudiante de astronomía de la Universidad de Antioquia. El señalado de acoso es el estudiante Pablo Restrepo Valencia.

Publicidad

Sobre el acoso a la docente

"Todo inició hace aproximadamente un año por redes sociales. Al comienzo era una conversación profesional de conceptos de astronomía con esta persona, pero posteriormente cambió totalmente la línea. Pasa de esa interacción académica a denigrarme como profesional. El año pasado pasó a hacerlo en otros lugares diferentes a la universidad. En Bogotá estuve el año pasado invitada como líder del colectivo Chia Colombiana Social de Investigación en Astro Ciencias y esta persona se apareció allá. Dice que tenía otro evento, pero qué casualidad que llega justamente al evento en el que yo estaba invitada. Va a otro evento en un colegio y me toma fotos o toma fotos del evento y luego empieza a cambiar totalmente la versión, en donde busca denigrar, pero ya este año él pasa a una tónica amenazante por redes sociales y por correo institucional, diciendo que si no se le hace caso o si no se le responde a preguntas que él ha hecho y quiero aclarar que esas dudas que él ha planteado se han aclarado. Incluso, puso un derecho de petición en la universidad", conto la docente.

Torres dijo que hace pocas semanas le llegó un mensaje a su teléfono personal.

Publicidad

"Hace dos semanas yo estaba en mi casa y me llega un mensaje a mi WhatsApp personal de parte de esta persona, en donde me indica que tiene mi dirección completa y que puede pasar a acciones", enfatizó.

"No solo me ha acosado a mi"

La respuesta de la universidad ante este caso ha sido insuficiente. A pesar de contar con protocolos para prevenir y sancionar el acoso, la profesora Torres y otros estudiantes y profesores que la han apoyado continúan siendo acosados y amenazados.

"Esta persona no solamente me está acosando a mí, está acosando a todas las personas que han intentado ayudarme, a los estudiantes que están cercanos a mí, profesores, colegas que hacen parte del comité de género los ha acosado, los ha amenazado. Se ha colocado afuera de mi oficina. Miembros de la seguridad de la universidad, cada treinta minutos, pasan y eso es lo que estaban haciendo. Lo otro que me propusieron es la opción de trabajo en casa, pero en este caso soy yo la víctima la que me tengo que alejar de la universidad por seguridad y dejando justamente en peligro a los demás estudiantes y colegas que también han sido acosados por este personaje", asevero.

Existen más de 500 denuncias de casos de acoso en la universidad



"En la universidad, tanto estudiantes como profesores, estamos en asamblea permanente en el caso de violencias basadas en género, porque son más de 500 casos. Dentro de todo esto nos interesa erradicar las violencias de género, no tratar", finalizó.

Publicidad

Escuche la entrevista completa aquí: