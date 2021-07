¿OnlyFans, digitalización de la prostitución? Reconocidos ‘influencers’ responden

OnlyFans se convirtió en una plataforma de contenido para adultos que cada vez toma mayor popularidad. Es similar a Instagram, pero allí los usuarios pagan por suscribirse a las cuentas que sean de su gusto y acceder así a videos y fotos exclusivas.

Diariamente a esta red social le suelen llover críticas, pues es señalada de incentivar la prostitución digital. Ante estas acusaciones, Alejandro Ospina y Daniel Montoya, ‘influencers’ colombianos en OnlyFans, hablaron en Mañanas BLU, cuando Colombia está al aire.

En primer lugar, Montoya señaló: “Yo diría que tiene diferentes puntos de vista. Para mí no es prostitución, no me estoy acostando con nadie. Estoy vendiendo un contenido que el cliente decide si verlo o no verlo”.

Luego Ospina respondió a los comentarios de algunas personas sobre que OnlyFans muestra a los jóvenes que ganar dinero es fácil. “Para que tengas éxito debes tener de donde arrastrar la gente, (…) si no eres una persona de redes sociales no vas a generar nada”.

Además, agregó: “Requiere tiempo y dedicación. La gente dice que es fácil, pero cuando ya están aquí se dan cuenta de que no”.

