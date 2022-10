Pagó para que mataran a su mujer y ella apareció en su propio funeral

El hombre, aprovechó que la mujer viajó en febrero de 2015 a su natal Burundi, África, para contratar un grupo de sicarios, que, en vez de matarla, le contó las intenciones de su esposo.

Publicidad

De acuerdo a la BBC, los sicarios tomaron la determinación de no asesinarla porque no acostumbraban a matar a mujeres ni niños, por lo que decidieron dejarla en libertad.

La mujer viajó a Melbourne, donde vivía con su esposo y el momento en que se encontraba celebrando un funeral simbólico ella se apareció para la sorpresa de todos.

Publicidad

"Se quedó paralizado mirándome, asustado, y empieza a caminar hacia mí, hasta que me alcanzó y me tocó el hombro y me pidió perdón”, aseguró al afirmar que denunció el hecho ante las autoridades y su esposo fue arrestado.