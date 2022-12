Para usted “somos basura”: madre de paracaidista preso en Qatar a canciller

cuestionamientos al papel de la canciller María Ángela Holguín y del cónsul de Colombia en Adu Dhabi, Rafael Arismendy, frente al caso de su hijo y dijo que la ministra trata a los colombianos como “basura”.

Publicidad

"Los colombianos para usted, señora ministra, somos BASURA. No importa que seamos parte de esos colombianos, correctos, decentes, cumplidores de nuestras obligaciones, siempre nos tratan como BASURA. Mientras tanto drama nos agobia a los colombianos, usted defiende al presidente Maduro de Venezuela", puntualizaba la misiva.

Esta carta es en respuesta al informe publicado por Blu Radio en el que la Cancillería le explicaba a Benjamín Niño, secretario de la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, "que no hubo tratos crueles o inhumanos por parte del estado de Qatar" a Iragorri, tal como los asegura su familia.

Publicidad

Medina insiste en que recibió un trato desobligante la única vez que se reunió con la canciller Holguín y recordó que solo pudo ser posible porque Álvaro Calderón, un amigo suyo que le cedió su turno puedo hablar con ella: “Le conté del atropello cometido contra un hombre que ha viajado por muchos países contratado como paracaidista y sin ningún problema; con una hoja de vida impecable. Pero, creo que usted tenía cosas más importantes por la forma en que me recibió".

Publicidad

En contraste, el informe radicado en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el Ministerio de Relaciones Exteriores dice que ha garantizado la no vulneración de los derechos de los procesados en Qatar, incluído Iragorri, y señala que la cadena perpetua en ese país es de 25 años.

Hasta el momento, la familia de Juan Carlos Iragorri no ha recibido una respuesta a la carta enviada a la canciller Holguín.

Publicidad

La siguiente es la carta escrita por Magdalena Medina Alzate:

Publicidad

MARIA ANGELA HOLGUIN

Ciudad

Publicidad

Mi nombre es Magdalena Medina, soy la madre de Juan Pablo Iragorri Medina, el paracaidista que se encuentra en una carcel en Qatar, condenado a cadena perpetua.

Publicidad

Le cuento señora ministra - aunque Ud no lo crea- en Colombia hay mucha gente decente y entre los colombianos bien educados, profesionales y orgullosos de ser Colombiano está mi hijo Juan Pablo IRAGORRI

Desde empezó este calvario, yo solicite una cita con Ud y solamente por generosidad del DR Álvaro Calderon, el año pasado, quien tenía una cita con Ud, me hizo pasar a su despacho. Le conté del atropello cometido contra un hombre que ha viajado por muchos países, contratado como paracaidista y sin ningún problema y con una hoja de vida impecable.Creo que Ud tenía cosas más importantes por la forma en que me recibió.

Publicidad

En Junio del 2014, viaje a Qatar a la última audiencia de Juan Pablo. Conocí al DR Najeeb- Abogado defensor de mi hijo- Ex ministro de Justicia y defensor de los derechos humanos, recomendado por Amnistía Internacional.

Publicidad

En ese momento conocí al DR Rafael Arismendy,cónsul general de Colombia en ABUDHABI. Le rogué al Dr Arismendy que hablara con el Dr Najeeb quien conocía la realidad del problema de mi hijo.La repuesta: A mí no me permiten hablar con nadie.Le pregunte si había leído algo de las audiencias - llenas de irregularidades- y la respuesta: A mí no me permiten leer nada.

Lamento contarle que la actitud del Dr Arismendy, está muy de acuerdo con su actitud en los pocos minutos que se dignó oír a una madre desesperada. Los colombianos para Ud señora ministra somos BASURA .No importa que seamos parte de esos colombianos, correctos, decentes, cumplidores de nuestras obligaciones, siempre nos tratan como BASURA. Mientras tanto drama nos agobia a los colombianos, Ud defiende al presidente Maduro de Venezuela.

Publicidad

Se me olvidaba que para Ud solo valen los Presidentes, Reyes y Príncipes.

Publicidad

Atentamente,

Magdalena Medina Alzate.