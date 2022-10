Pentágono de EE. UU. clarifica que videos que circulan en redes sí son de ovnis

En las últimas horas de este lunes 27 de abril, el Pentágono de los Estados Unidos publicó los avistamientos de objetos voladores no identificados (OVNI) a través de tres videos.

Se trata de una toma grabada en 2004 y otros dos videos capturados en el año 2015, que fueron grabados por los pilotos del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, y que hasta ahora son divulgados de manera oficial.

De acuerdo con ese departamento norteamericano, desde el Pentágono publican esos videos “para clarificar cualquier malentendido por parte del público sobre si las grabaciones que han ido circulando son reales o no, y si hay más (contenido) en los vídeos”.

Lo anterior porque estas imágenes se filtraron y están circulando de manera no oficial desde 2007 y 2017. Es decir, en el primer año relacionado se hizo publico de manera no oficial el video conocido como 'FLIR1', y en el último año comenzaron a circular 'Gimbal' y 'Go Fast'.

Sobre las formas que se pueden apreciar en los tres videos, del Departamento de Defensa de los Estados Unidos advirtió que “el fenómeno aéreo que se aprecia en los vídeos permanece clasificado como no identificado".

De acuerdo con información de EFE, el video de 2004 habría sido publicado en el 2007 por uno de los tripulantes que presenciaron el fenómeno. Y, los videos de 2015 fueron filtrados por la organización To The Stars Academy y el diario norteamericano The New York Times en diciembre de 2017 y marzo de 2018, respectivamente.