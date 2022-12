Petro pide al general Palomino más policías durante los partidos de Colombia

El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, reclamó al director de la Policía Nacional, general Rodolfo Palomino, más uniformados para garantizar la seguridad en la capital del país. (Audio: Min. 2'13) (Lea también: Sociólogo explica causas por las que triunfos de Colombia terminan en tragedias )

Según el mandatario capitalino, para garantizar la seguridad durante el partido del próximo domingo de la selección Colombia frente al combinado de Perú es necesario más policías.

“Esa es la respuesta del alcalde, se necesita más policía”, enfatizó. (Vea también: Dos heridos y unos 20 buses del SITP afectados tras celebración por partido )

Petro señaló que ese es el mensaje para la Policía Nacional, para que ayude a reforzar la seguridad y evitar más desmanes.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

-El presidente de la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes, Julián Bedoya, denunció actuaciones irregulares dentro de la Procuraduría en la investigación que se adelanta contra el magistrado Jorge Pretelt.

-El presidente Juan Manuel Santos dijo que rechaza los ataques recientes de la guerrilla en el Cauca, pero afirmó que continuará adelante con el proceso de paz. Información desde Medellin con Lina Maria Zapata.

-Ante el alto flujo de usuarios que se registra en las oficinas de pasaportes de la Cancillería, en Bogotá, debido al inicio de la temporada de vacaciones, el Ministerio de Relaciones Exteriores activó un plan de contingencia con el propósito de agilizar la atención.

-Esta medida consiste en extender los horarios de servicio al público en las oficinas ubicadas en la Sede Norte (Avenida 19 No. 98-03, Edificio Torre 100) y en la Sede Calle 53 (Calle 53 No 10-60/46, Piso 2). En ese sentido, lo usuarios podrán acercarse de lunes a viernes entre 7:00 am y 4:00 pm para solicitar el pasaporte; y la entrega se realizará entre 8:00 am y 4:00 pm.

-Estados Unidos repatrió a 32 inmigrantes cubanos que habían intentado llegar por mar al país y que fueron interceptados en el Atlántico por las autoridades, informó hoy la Guardia Costera. Los inmigrantes fueron interceptados y rescatados en cuatro operaciones realizadas entre el 6 y el 10 de junio pasado, antes de tocar suelo estadounidense en Cayo Hueso.