Piel de cocodrilo, el diagnóstico que recibió un niño durante misión Comfort

Hace ocho años, Keyner sufre con las cientos de lesiones cutáneas que brotan de su cuerpo. La piel de sus brazos, piernas y espalda le arden desde los 5 años.

Actualmente, tiene 13 años y no solo debe lidiar con los ardores y la comezón, sino, también con el matoneo de los adolescentes que lo rodean y por el que este año prefirió abandonar sus estudios de séptimo grado.

Publicidad

"Por los granos que me salen, en el colegio me decían que parecía un fenómeno y otras cosas malas. Me he sentido muy mal, antes me dolían los huesos y a veces no podía caminar", expresó.

Muchas veces este adolescente samario corrió al hospital en brazos de sus padres, pero ningún médico halló un diagnóstico que explicara sus síntomas.

Publicidad

Lea también: Así avanza la misión humanitaria del buque hospital Comfort en Santa Marta

Este miércoles, después de hacer fila desde las 3:00 de la mañana, finalmente uno de los dermatólogos del buque hospital Comfort lo valoró y lo diagnosticó: padece ictiosis, una enfermedad genética conocida como piel de cocodrilo.

Publicidad

"El médico me examinó muy bien, no solo me miró, también me tocó y quedó muy sorprendido por mi piel, pero me explicó la enfermedad que tenía y me entregó unas cremas para aliviarme", agregó.

Esta enfermedad cutánea no tiene cura, pero durante la misión Comfort, que adelanta el Comando Sur de los Estados Unidos en cooperación con el Ejército de Colombia, Keyner permanecerá bajo la observación de dermatólogos.

Lea también: Las cirugías que cambian vidas a bordo del buque hospital Comfort

Publicidad

Al menor ya le suministraron sus primeros medicamentos con los que espera, al menos, mejorar el aspecto de su piel para atreverse a salir del cuarto

donde se mantiene encerrado y continuar sus estudios de bachillerato.

Escuche aquí el informe de esta noticia:

Publicidad