¿Por qué Alejandro García grabó pelea con Eileen Moreno? Responde especialista

Natasha Lopera sobrevivió a una relación tóxica con un hombre psicópata narcisista. Desde entonces lidera el Proyecto Alice, dedicado a la lucha contra el maltrato y los amores psicopáticos.



En diálogo con BLU Radio analizó el caso de la actriz Eileen Moreno, quien fue golpeada por su novio, el también actor Alejandro García, un hecho que ha causado indignación en las redes sociales.



Para Lopera, cuando se está en una “relación tóxica” es muy difícil que una persona se entere de su situación, principalmente porque continuamente la persona está en un “sube y baja de emociones”.



“Te dicen: te amo, te quiero, pero te maltrata”, dijo.



Agregó que la situación se agrava por el sistema de creencias que considera que la víctima tiene la culpa de lo que pasa.



“Cualquier agresor siempre va a justificar sus actos y siempre va a culpar a la víctima del abuso”, expresó.



Añadió que de la grabación publicada por el actor se puede deducir que él es un psicópata narcisista.



“Cuando él la está grabando y ella le dice: ‘siéntate’, el responde diciéndole que lo deje en tono de burla. Cuando uno está en situación de agresión uno no se ríe”, añade.



“Cuando uno está en una situación psicopática, el psicópata saca lo peor de ti, te lleva a los límites. ¿Por qué la estaba grabando? No era la primera vez que lo hacía”, añadió.



Añadió que cuando se está en una situación de maltrato no hay consciencia para grabar lo que está haciendo: “Cuando tú eres víctima estás con sentimiento de sumisión y miedo”.



