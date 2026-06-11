¿Por qué algunas personas “transmiten corriente” al tocar a otras? Esto dice la ciencia

La sensación de “corriente” al tocar a otra persona es más común de lo que se cree y, aunque suele asociarse a ideas de energía especial o incluso intuiciones emocionales, la explicación real está en la física.

Se trata de un fenómeno conocido como electricidad estática, que ocurre por la acumulación y liberación de pequeñas cargas eléctricas en el cuerpo humano y en los objetos con los que está en contacto.

Este efecto no tiene nada de sobrenatural. En realidad, el cuerpo humano constantemente intercambia y acumula cargas eléctricas debido a la interacción con el entorno, la ropa y diferentes superficies. Cuando se produce el contacto con otra persona, ese desequilibrio puede liberarse de forma repentina, generando la conocida sensación de “corrientazo”.

Un fenómeno cotidiano explicado por la ciencia

De acuerdo con explicaciones de la física moderna, el origen de esta sensación está en la estructura de la materia. Todo está compuesto por átomos, y estos a su vez contienen protones (carga positiva), neutrones (sin carga) y electrones (carga negativa). Son precisamente los electrones los que se desplazan entre materiales cuando hay contacto o fricción.



Cuando dos superficies entran en contacto —por ejemplo, ropa sintética con una silla, o zapatos con el suelo— puede ocurrir una transferencia de electrones. Uno de los cuerpos queda con exceso de carga negativa y el otro con déficit, generando un desequilibrio eléctrico.

Qué significa transmitir corriente a otra persona. Foto: Hecha con IA

Ese desequilibrio no se libera de inmediato. Se acumula hasta que el cuerpo encuentra un “camino” para descargarse, y ese momento suele darse cuando se toca otra persona o un objeto conductor. Es allí cuando se percibe la pequeña chispa o la leve descarga.

La intensidad de la electricidad estática depende de varios factores. Uno de los más importantes es el tipo de material con el que hay contacto frecuente. Las fibras sintéticas como el poliéster o el nylon son especialmente propensas a generar acumulación de carga eléctrica debido a la fricción constante.

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También influye el ambiente. En zonas con clima seco o durante temporadas frías, la humedad del aire disminuye, lo que dificulta que las cargas eléctricas se disipen naturalmente. Esto hace que la electricidad estática sea más frecuente y perceptible.

En cambio, en ambientes húmedos, las partículas de agua en el aire ayudan a neutralizar las cargas, reduciendo la probabilidad de sentir estas pequeñas descargas.

En la mayoría de los casos, solo es una manifestación natural de la interacción constante entre el cuerpo humano y su entorno.

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La llamada “corriente” entre personas no es más que un ejemplo de cómo la física está presente en situaciones diarias sin que siempre se note. Desde el roce de la ropa hasta el contacto entre manos, todo forma parte de un intercambio constante de cargas eléctricas.

Lo que muchos interpretan como un fenómeno especial o inexplicable es, en realidad, una demostración sencilla de cómo funciona la electricidad estática en la vida cotidiana.