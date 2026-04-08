La ciencia reveló cuáles son los meses en que nacen las personas más inteligentes

Durante años, la idea de que el mes de nacimiento influye en la inteligencia fue vista como un simple mito. Sin embargo, investigaciones recientes han encontrado que sí existen diferencias en el desarrollo inicial de los niños dependiendo de cuándo nacen, aunque con matices importantes que la ciencia se encarga de aclarar.

Una de las investigaciones más importantes sobre este tema fue realizada por el National Bureau of Economic Research (NBER), bajo el título “School Starting Age and Cognitive Development”. Allí se analizó el rendimiento académico de miles de estudiantes y se encontró un patrón claro: los niños mayores dentro de su curso obtienen mejores resultados.



Los meses en los que nacen las personas más inteligentes, según estudio

Esto ocurre porque, en muchos sistemas educativos, los estudiantes nacidos en meses cercanos al inicio del calendario escolar -como agosto o septiembre- ingresan al colegio con más edad que sus compañeros. Esa diferencia, aunque parezca pequeña, se traduce en mayor madurez cognitiva y emocional.

Personas inteligentes. Foto: Freepik y Unsplash

Según el estudio, estas ventajas se reflejan en mejores calificaciones, mayor capacidad de concentración y un mejor desempeño en pruebas académicas durante varios años.

Otro de los pilares científicos de esta teoría es el llamado “efecto de la edad relativa”, respaldado por una revisión internacional que analizó datos de más de 20 países.



Este fenómeno explica que, dentro de un mismo salón, puede haber diferencias de hasta 11 meses entre estudiantes, lo que impacta directamente en su desarrollo.

Entre los principales efectos identificados están:



Los estudiantes mayores suelen tener mejor rendimiento académico

Presentan mayor madurez emocional y autocontrol

Participan más en clase y muestran mayor seguridad

Tienen menos probabilidades de repetir año

Por el contrario, los más jóvenes del grupo —generalmente nacidos entre enero y marzo— pueden enfrentar más dificultades al inicio de su vida escolar.



Factores del embarazo también influyen en el desarrollo

Además del entorno educativo, la ciencia ha estudiado cómo factores biológicos pueden variar según el mes de nacimiento.

Algunos de los más relevantes son:



La exposición de la madre a la luz solar (vitamina D)

La calidad de la alimentación durante el embarazo

La presencia de infecciones estacionales

Las condiciones ambientales en los primeros meses de vida

Estos elementos pueden influir en el desarrollo del cerebro del bebé, aunque su impacto es considerado leve frente a otros factores.

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Más allá de la fecha de nacimiento, los investigadores coinciden en que hay factores mucho más importantes en el desarrollo humano: el entorno familiar y emocional, la calidad de la educación, la nutrición en la infancia y las oportunidades de aprendizaje.

En conclusión, aunque la ciencia ha encontrado patrones interesantes entre el mes de nacimiento y el rendimiento académico, no existen “mejores personas” según su fecha de nacimiento. El verdadero desarrollo depende de múltiples variables que van mucho más allá del calendario.