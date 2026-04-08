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Blu Radio  / Sociedad  / La ciencia reveló cuáles son los meses en que nacen las personas más inteligentes

La ciencia reveló cuáles son los meses en que nacen las personas más inteligentes

Estudios científicos explican cómo la edad al ingresar al colegio y factores del embarazo influyen en el desarrollo cognitivo durante los primeros años de vida.

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