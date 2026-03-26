El alimento natural que ayuda a aliviar la migraña y está avalado por la ciencia

La migraña es mucho más que un simple dolor de cabeza. Se trata de una afección neurológica que puede generar un dolor intenso, pulsátil y, en la mayoría de los casos, localizado en un solo lado de la cabeza. A este cuadro suelen sumarse síntomas como náuseas, vómitos y una alta sensibilidad a la luz y al sonido, lo que puede incapacitar a quien la padece durante horas o incluso días.

En medio de la búsqueda constante de alternativas para aliviar estos episodios, un alimento natural ha ganado protagonismo por su respaldo científico: el jengibre.

Este ingrediente, ampliamente utilizado en la gastronomía y la medicina tradicional, se perfila como una opción complementaria para quienes sufren de migraña, especialmente cuando los tratamientos farmacológicos no logran cubrir completamente las necesidades del paciente.

El jengibre es conocido por sus propiedades antiinflamatorias y antivirales Foto: AFP

¿Por qué el jengibre puede ayudar con la migraña?

Uno de los síntomas más comunes durante un ataque de migraña es el malestar gastrointestinal. Para muchas personas, las náuseas y los vómitos pueden resultar tan incapacitantes como el propio dolor de cabeza. En este contexto, el jengibre destaca por sus propiedades antieméticas, es decir, su capacidad para reducir las náuseas.



Diversas investigaciones han analizado su impacto en episodios agudos de migraña. Una revisión publicada en una reconocida revista médica internacional encontró que el consumo de jengibre puede contribuir a disminuir tanto el dolor como las náuseas en las primeras dos horas posteriores a su ingesta.

De hecho, uno de los estudios incluidos en dicha revisión reveló que el 44% de los participantes que consumieron jengibre reportaron ausencia total de dolor después de dos horas. Aunque esta cifra es menor frente al 57% de quienes utilizaron medicación convencional, el dato relevante es que el jengibre no generó efectos secundarios significativos, lo que lo convierte en una alternativa segura para muchos pacientes.

Migraña Foto: Creada en Bing Image Creator

A pesar de sus beneficios, los expertos advierten que el jengibre no debe considerarse un sustituto de los tratamientos médicos tradicionales. Su efectividad se ha demostrado principalmente en el alivio de los síntomas durante los ataques, pero no en la prevención de nuevos episodios.

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Los estudios indican que, en este último aspecto, su desempeño no supera al placebo. Es decir, aunque puede ser útil para mitigar el dolor en el momento, no ha demostrado ser eficaz para evitar que las migrañas ocurran.



Cómo consumir jengibre durante un episodio de migraña

El jengibre puede incorporarse de distintas formas, dependiendo de las preferencias y necesidades de cada persona:



Infusión caliente: una de las opciones más comunes. Basta con rallar entre 1 y 2 gramos de jengibre fresco y añadirlo a agua caliente. Se puede complementar con miel o limón.

una de las opciones más comunes. Basta con rallar entre 1 y 2 gramos de jengibre fresco y añadirlo a agua caliente. Se puede complementar con miel o limón. Batidos o jugos: agregar pequeños trozos de raíz a bebidas frías o licuados.

agregar pequeños trozos de raíz a bebidas frías o licuados. Suplementos: disponible en polvo o cápsulas, aunque en este caso es recomendable consultar previamente con un profesional de la salud.

Es importante tener en cuenta que la concentración de su compuesto activo, el gingerol, puede variar según la presentación del producto, lo que influye directamente en su efectividad.

Aunque el jengibre es considerado seguro para la mayoría de las personas, su uso debe ser complementario y no reemplazar el tratamiento médico. Ante episodios frecuentes o intensos de migraña, la consulta con un especialista sigue siendo fundamental.