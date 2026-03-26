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Blu Radio  / Salud  / El alimento natural que ayuda a aliviar la migraña y está avalado por la ciencia

El alimento natural que ayuda a aliviar la migraña y está avalado por la ciencia

Estudios científicos revelan que un ingrediente natural puede reducir dolor y náuseas en episodios de migraña, ofreciendo alivio rápido y efectivo.

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