¿Por qué el cuidado del cabello en los niños define su autoestima? Expertos responden

El cuidado personal desde la infancia va más allá de la simple higiene; es un factor clave en el desarrollo emocional de los más pequeños. En Colombia, el mercado de productos capilares infantiles registra un crecimiento anual cercano al 9 %, una cifra impulsada por padres que buscan soluciones especializadas ante problemas recurrentes como la caída del cabello. Muchos de estos inconvenientes ocurren por jalones al desenredar el cabello y por peinados apretados , una tracción repetitiva que debilita la fibra capilar e incide negativamente en la experiencia de cuidado personal del menor.

¿Cómo afecta el maltrato capilar a las emociones infantiles?

Gran parte de los problemas en el cuero cabelludo de los niños y niñas se deben al uso de productos para adultos, los cuales contienen componentes agresivos para su pH. Cuando el proceso de desenredado se vuelve traumático, genera que el menor asocie el autocuidado con el dolor y desarrolle timidez al notar que su apariencia no se ve bien.

Angelica Quintero, cofundadora de La Poción, explica el impacto de esta situación: “La conexión entre el cuero cabelludo y la autoestima es profunda, pues el cabello es una de las primeras formas de identidad visible para un menor. Un niño o niña que sufre de enredos constantes o irritaciones suele mostrarse más retraído en entornos escolares”.



¿Qué productos se deben usar para el cabello de los niños?

Para evitar daños y transformar la rutina en un momento de bienestar que promueva una relación positiva con la imagen personal, es fundamental elegir las herramientas correctas. Una rutina simple y constante desde temprana edad debe incluir:

Shampoos especiales: Productos que cuiden de forma estricta el equilibrio del pH infantil.

Productos que cuiden de forma estricta el equilibrio del pH infantil. Acondicionador suave: Ideal para mantener la hidratación natural de la fibra capilar.

Ideal para mantener la hidratación natural de la fibra capilar. Spray antinudos: Un aliado indispensable para garantizar que el cepillado sea fluido y proteja la cutícula.

Un ritual de amor propio para el futuro

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Evitar errores comunes como el desenredado en seco —que provoca quiebre inmediato y traumas innecesarios— resulta vital para proteger la vitalidad del pelo. Al establecer estos protocolos de cuidado respetuoso entre los dos y tres años, el hábito se transforma en un ritual de amor propio y no en una obligación impuesta.

Frente a esto, Quintero concluye que lograr que el peinado sea un momento de calma permite que los niños "crezcan con una base sólida de bienestar integral, fortaleciendo su autoestima y ayudándoles a entender que su cuerpo merece respeto y protección, un aprendizaje que perdurará hasta la vida adulta”.