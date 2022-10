¿Por qué en español se dice ‘buenos días’ y no ‘buen día’, como en muchos idiomas?

Alguna vez se ha preguntado la razón por la que el saludo ‘Buenos días’ se utiliza en plural en español, en lugar de hacerlo en singular como en el resto de idiomas.

En Inglaterra usan, por ejemplo, good morning; en Italia, a su vez, emplean el buon giorno; y Portugal el bom dia, por citar algunos, que si se tradujeran al español serían el equivalente de buen día, en singular.

Un usuario quiso dilucidar la duda preguntándole a la cuenta de Twitter de la Real Academia Española, que usualmente está atenta a solucionar este tipo de cuestiones en las redes sociales.

“¿Se debe decir buen día o buenos días o las dos formas son correctas? ¿La misma inquietud para el saludo de la tarde?”, escribió un usuario.

“Como saludo matutino, en el español general se dice «buenos días»; la variante «buen día» se usa en México, Centroamérica y el área rioplatense; del resto, en unas áreas, como Chile, la variante en singular está en desuso; y en otras, como Perú, en auge”, respondió la RAE, aclarando, además, que es independiente de la cantidad de gente que se quiera saludar.



#RAEconsultas Como saludo matutino, en el español general se dice «buenos días»; la variante «buen día» se usa en México, Centroamérica y el área rioplatense; del resto, en unas áreas, como Chile, la variante en singular está en desuso; y en otras, como Perú, en auge. — RAE (@RAEinforma) March 7, 2019

Otro usuario aprovechó para preguntar: “Igualmente se debe decir entonces "que tengas buenos días" y no "que tenga un buen día"?, a lo que la RAE contestó que no es de esta manera “porque en esa construcción no es normal interpretar el plural como expresivo, por lo que se entendería que se está deseando a la persona que pase varios días buenos”.



#RAEconsultas No, porque en esa construcción no es normal interpretar el plural como expresivo, por lo que se entendería que se está deseando a la persona que pase varios días buenos. — RAE (@RAEinforma) March 13, 2019

De acuerdo con la BBC , quien consultó a Salvador Gutiérrez, catedrático de Lingüística y miembro de la Real Academia de la Lengua Española, es muy probable que la expresión ‘Buenos días’ surgió siendo una frase más larga y con el paso del tiempo se fue acortando.

"Es muy posible que se dijera 'buenos días os dé Dios', una expresión con la que no solo se hacía referencia al día en curso sino también a los días sucesivos, a la existencia completa de la persona a la que iba dirigida", dijo al medio británico.