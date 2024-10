¿Por qué las personas son infieles? Esto dice reconocida escritora

Carolina Novoa, health coach biosanación emocional y escritora del libro 'Amor detox', realizó en Bla Bla Blu un análisis profundo sobre el amor, la toxicidad y cómo las relaciones pueden evolucionar con el tiempo.

Por eso, la importancia de seguir "cultivando" o "alimentando" la relación en pareja para que se mantenga el interés y así evitar, en algunas ocasiones, que se pueda presentar la infidelidad.

¿Por qué las personas son infieles?

De acuerdo con Novoa, el amor es uno de los sentimientos más poderosos que experimenta el ser humano, capaz de generar felicidad y también sufrimiento. Por eso, cuando se una de las personas pierde el interés en la relación, busca en otro lado ese amor y termina siendo infiel.

"¿Por qué cree que dentro de las relaciones la gente busca otra pareja estando con el noviazgo? Porque cuando ve que ese noviazgo ya no funciona, siempre está buscando más y más. Siempre están buscando más porque siempre están buscando el amor. Ojo, No digan que Carolina justifica la infidelidad, no", comentó en los micrófonos de Bla Bla Blu.

Por esto, la escritora resaltó la importancia de entablar conversaciones en la relación, solucionar inconvenientes y construir nuevas experiencias para que el amor perdure en el tiempo.

Vale señalar que cuando el amor brota, todo parece perfecto, y todos notan el brillo en los ojos. Sin embargo, con el tiempo, la llama del enamoramiento puede disminuir. Los puntos de vista de los psicólogos indican que, a pesar de que la pasión puede decaer, el amor puede y debe ser alimentado. Si no se cultiva, puede disminuir a tal punto que la relación se vuelva solo una rutina.

A medida que las parejas evolucionan, es importante recordar que la etapa del enamoramiento no es la única forma de amor. Aquellos que llevan años juntos y todavía se ven llenos de amor mencionan que lo que hay que hacer es seguir alimentando la relación. Actividades sencillas como salir juntos, hacer sorpresas, o mantener la chispa viva son claves para prolongar la intensidad de ese amor.

"Como una planta, hay que nutrirla para que florezca", afirma Carolina Novoa.

Las relaciones tóxicas

En muchas ocasiones, las personas se encuentran atrapadas en relaciones tóxicas, donde el amor que sienten es superado por el dolor que una pareja les causa. Esto se hace evidente en casos donde una persona se aferra a una relación, incluso cuando el otro individuo no corresponde.

"Es que mi amor por él es superior a mi amor por mí", es una frase común que resuena en estos casos. La dependencia emocional y los sentimientos de rechazo pueden ser devastadores.