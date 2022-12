¿Por qué pasan cosas malas a la gente buena? El escritor Iván Gutiérrez responde

Iván Gutiérrez, autor del exitoso libro '¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena?', pasó por los micrófonos de Luna Blu para responder la duda que plantea su texto, hablar de superación personal, el destino y la fe.

En primer lugar, compartió la experiencia que le acercó por primera vez en su vida a la sensación de soledad y depresión. “Hace 13 años no sé qué es una depresión ni un estrés pero este es el final de la historia, pues todo inició cuando comenzaba en la televisión, me pasaron cosas muy lindas, me codeaba con protagonistas y rumbeaba con muy buenos actores, pero apareció algo en ellos que no creí que sufrían los famosos: la depresión”.

“En ese momento también me tocaron dos duros golpes, perdí seres queridos, y comenzó a desmoronarse el sueño y la fantasía. Pensé entonces que podía caer en depresión y para evitarlo vi dos opciones: buscar una salida o refugiarme como hacían mis compañeros en el alcohol y las drogas”.

Añadió que “cuando uno pregunta no por qué pasan las cosas sino para qué, ve con el tiempo que se deben perder cosas en la vida para valorarlas, por ejemplo”.

Recordó además que hace 20 años sufrió un episodio crucial en su vida, que recrea en las páginas de su libro, cuando enfermó y en solo una semana bajó 22 kilos de peso, “fue lo más tenaz que me ha pasado”.

“Lo que sucedió después me ayudó a entender que uno no sabe que todo lo que hace en la vida se devuelve. Las cosas malas que se dicen o hacen, las burlas y ridiculizar a la gente. Por eso recuerdo la frase ‘Procura que tus palabras sean dulces, por si el día de mañana tienes que tragártelas”.

Luego de bajar 22 kilos en una semana, dice Gutiérrez que se secaron sus genitales y aparecieron en su estómago 3 llagas. “Me iban a quitar el estómago pero no dejé. Entonces busqué ayuda en la fe. Así empecé a negociar la vida, cuando los médicos me desahuciaron, busqué en la fe, en la Iglesia, una solución y alguien que me curara. Acudí a los que cobraban y los que no, en lo esotérico y en todo lado, entonces encontré un sacerdote al sur de Bogotá del que aprendí sobre la humildad de buscar ayuda desinteresada en otra persona”.

Añade que de su experiencia con este sacerdote aprendió que “la gente no sabe que cuando consulta a un adivino sufre varias maldiciones” y sintió una liberación de su espíritu y paz en su interior que le ayudaron a “encontrar un equilibrio” en su vida.

“Entendí que Dios es sabiduría y equilibrio para vivir y quien no teme a Dios no teme a los hombres. Así no se encuentra orden ni respeto, pues la soberbia es creer que puedo solo y Jesús decía: ‘Médico, no puedes curarte tú solo”.

Finalmente, sobre la pregunta de ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena?, respondió que sucede “porque hasta que uno no come mierda no logra el arequipe”, algo que se logra cuando se entiende que “la prepotencia es la peor actitud que puede tener un ser humano”.