Preocupación en la industria del porno: el español Nacho Vidal tendría VIH

Hay un gran revuelo en la industria del porno europeo porque esta semana se conoció que el actor de porno Ignacio González, conocido como Nacho Vidal, sería VIH positivo.



De acuerdo con medio ABC, esta información, que se habría filtrado, ocasionó que todas las producciones de cine para adultos se paralizaron para que los actores que compartieron escena con el catalán se sometan a la prueba de VIH que determine si han sido contagiados.

En una entrevista con el mismo medio, al reconocido actor de películas porno le preguntaron si padecía la enfermedad y, al parecer, no lo tomó bien.



“No sé de dónde sacas la información, pero es de muy mal gusto. No diré nada gracias”, manifestó.



Aunque no han confirmado nada, la información tiene preocupados a los miembros de la industria del porno.