Presidentes de Unasur se reunirán el lunes por crisis fronteriza, dice Venezuela

Venezuela y Colombia, anunció la canciller venezolana, Delcy Rodríguez.

"Venezuela está muy contenta de poder participar" en esa cumbre "promovida por la República Argentina que nosotros agradecemos (..); estamos completamente dispuestos a ir a esa reunión muy importante", declaró Rodríguez al canal internacional Telesur con sede en Caracas.

Precisamente, el presidente Juan Manuel Santos abrió la posibilidad para que se concrete lo antes posible una reunión con su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, con los buenos oficios de Ecuador, para superar la crisis en la frontera.

-Un incendio forestal se presenta a tres kilómetros después de La Vega, vía Villeta, Cundinamarca, las llamas han destruido cientos de hectáreas de bosque nativo. Cerca de 15 viviendas están en peligro de ser consumidas por la conflagración que aún no ha podido ser controlada.



-Ante un juzgado especializado de Bogotá el ya condenado narcotraficante Marco Antonio Gil Garzón, alias ‘El Papero’, declaró en el juicio que se adelanta en contra del general en retiro Flavio Buitrago y su esposa Elba Alieth Pulido por su presunta participación en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. ‘El Papero’ tajantemente rechazó los señalamientos de la Fiscalía que lo vinculan comercialmente con el general en retiro.



-Un Tribunal de Justicia y Paz de Bogotá, ordenó la libertad del exjefe paramilitar y desmovilizado del Frente 'José Pablo Díaz, Edgar Ignacio Fierro, alias 'Don Antonio', por considerar que cumplió con la pena de ocho años de prisión y demás compromisos asumidos en el marco de la justicia transicional. Sin embargo, el exparamilitar no podría recobrar su libertad porque existe en su contra otra medida de aseguramiento por supuestamente haber mentido la investigación que la Fiscalía General le sigue a Silvia Gette.



-Se presenta cierre total en la vía Bogotá - Villavicencio por un derrumbe en el kilómetro 20, cerca de Chipaque.



-El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se reunió con el rey de España en el despacho oval de la Casa Blanca mientras su esposa, Michelle, ofrecía un té a la reina Letizia, que celebra su 43 cumpleaños, y le mostraba el huerto ecológico creado por ella para promover la alimentación saludable.



-Los colombianos Juan Guillermo Cuadrado con la Juventus, Jackson Martínez con el Atlético de Madrid, Santiago Arias con el PSV Eindhoven y Roger Cañas con el Astaná juegan a esta hora en la primera fecha de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Otro compromiso que está en desarrollo es el del Shakhtar Donetsk de Ucrania contra el Real Madrid, que no cuenta con James Rodríguez debido a la rotura muscular que sufrió en el muslo izquierdo.