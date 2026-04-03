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Blu Radio  / Sociedad  / Profesor y estudiantes terminaron a los golpes durante debate político; hay video

Profesor y estudiantes terminaron a los golpes durante debate político; hay video

El caso escaló tanto que el propio Gobierno le pidió explicaciones a la universidad sobre lo sucedido y la falta de empatía en la libertad de expresión.

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