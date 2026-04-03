Profesor y estudiantes terminaron a los golpes durante debate político; hay video

Escándalo en la Universidad de Lanús, en Argentina, luego de que, a través de redes sociales, se conociera un video en donde un profesor agredió verbal y físicamente a un grupo de estudiantes durante un debate político que se llevó a cabo en inmediaciones de la institución.

Todo comenzó cuando un grupo de estudiantes de Crear+Libertad, vinculada a la Libertad Avanza del presidente Milei, aprovechó este espacio para compartir sus ideas y posturas con folletos a través de algunas palabras, a lo que un profesor consideró insulto y comenzó a tratarlos mal.

“Te dije que no me filmes. Te voy a tirar el celular si me filmas así nomás”, le dice el profesor, mientras otras personas comenzaron a insultar a este grupo de estudiantes, además le pedían que no agrediera ya que era un espacio para la libertad de opinión, pero, aún así, comenzó a pegarlo por lo que tuvieron que detenerlo otras personas que estaban en el sitio.

🚨FASCISMO KUKA EN LA UNIVERSIDAD DE LANÚS



Docentes K agredieron salvajemente a pibes libertarios que repartían folletos y a uno le rompieron una costilla.



La libertad seguirá avanzando aunque les duela. pic.twitter.com/cyr3hZ7ovz — Mati Smith🇦🇷 (@Trumperizar) March 26, 2026

Ante este hecho, este colectivo de estudiante denunció penalmente al docente y el caso escaló tanto que, incluso, el Gobierno de Milei pidió explicaciones por este hecho de intolerancia, pidiendo sanciones a la Universidad de Lanús sobre este docente.



El repudio se origina frente a los hechos ocurridos en el ámbito de la Universidad Nacional de Lanús, donde —según fue difundido en redes sociales— un grupo de personas, con la presunta participación de docentes, habría agredido física y verbalmente a una agrupación estudiantil que se encontraba expresando sus ideas políticas. Frente a esta situación, la cartera, a través de la Subsecretaría de Políticas Universitarias, instó por carta a las autoridades de la Universidad a garantizar de manera inmediata la integridad física de los estudiantes, la libre expresión de las ideas políticas y el pleno respeto de los derechos constitucionales”, indicó el Ministerio de Capital Humano.

Por su parte, la universidad informó que tomará las acciones necesarias para que "se respeta la diversidad de opinión". Según algunos medios locales, el profesor fue despedido tras el incidente.