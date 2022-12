Programa completo de En BLU Jeans 17 de agosto de 2014

“En algún momento de los diálogos habrá cese bilateral del fuego”: Santos: En una entrevista exclusiva con el diario El Tiempo, el presidente Juan Manuel Santos aseguró que militares activos, del más alto nivel, serán los encargados de abordar el tema de cese bilateral al fuego en La Habana. Recordó que esta comisión inicia el próximo viernes 22 de agosto.

Hoy regresará al país delegación de víctimas que viajó a diálogos: Este domingo, regresará al país la delegación de víctimas que ayer se reunió en Cuba con las Farc y el Gobierno y las propuestas que dejaron sobre la mesa serán analizadas por las partes. Durante este encuentro histórico hubo con un minuto de silencio por los miles de colombianos afectados por el conflicto.

Estallido de granada en centro de Bogotá dejó tres heridos: En Bogotá estalló una granada en el centro, específicamente en la calle 12 con carrera segunda, donde tres personas resultaron heridas, una de ellas de gravedad.

Dos personas murieron y tres más resultaron heridas en accidente en el Meta: Dos personas muertas y tres más heridas dejó un accidente en la vía que comunica a Villavicencio con el municipio de Acacias, Meta.

En tres años, Urabá tendrá su propio puerto: En tres años, el Urabá antioqueño tendrá su propio puerto, gracias a la iniciativa del Grupo Empresarial Puertos Inversiones y Obras (PIO), que anunció que en el primer semestre de 2015 las obras de construcción de Puerto Antioquia.

Nairo Quintana, campeón de la Vuelta a Burgos: El Ciclista colombiano Nairo Quintana una vez más deja el nombre de nuestro país en lo más alto. El colombiano ganó la Buelta a Burgos con un total de 15 horas 15 minutos y 9 segundos.

Día Mundial de la Pereza, la “antítesis del Día del Trabajo”: Carlos Mario Montoya, uno de los organizadores del Día Mundial de la Pereza, una actividad que se celebra desde hace varios años en el municipio antioqueño de Itagüí.

"Escuela de sirenas" abrió sus puertas en España: Empresarios españoles abrieron “la primera academia de sirenas del Mediterráneo”.

¡El fin del mundo! Un enorme asteroide acabará con la humanidad en el año 2880: Un asteroide, el 1950 DA, podría impactar la tierra el 16 de marzo del año 2880, lo que significaría el fin de la humanidad.

Clonación, extraterrestes y religión atea ¿Qué es el Movimiento Raeliano?: Alan Rojas, representante del Movimiento Raeliano en Colombia explicó En BLU Jeans en qué consiste su movimiento y dijo que desde la etimología de la palabra “religión” se pude considerar su movimiento como una religión atea, porque “los creadores no son dioses, sino extraterrestres”.

Excesos terminaron con las cabalgatas en Bucaramanga: María Lourdes Zimmermann: María Lourdes Zimmermann, conductora de BLU Verde se refirió en En BLU Jeans a la decisión de los ciudadanos de poner fin a las cabalgatas en las ferias de la ciudad de Bucaramanga y al respecto dijo que son los excesos lo que llevaron a tomar esa decisión y no un “animalismo radical”.

Ganar más dinero lo hace peor persona, dice estudio: Un estudio elaborado por un grupo de neurocientíficos de la Universidad de Toronto y Wilfrid Laurier, en Canadá, descubrió que ganar más dinero disminuye la empatía.

Al menos 30 turistas heridos dejó accidente de bus en Cartagena: En Cartagena, un bus que iba con destino a Playa Blanca se accidentó dejando como resultado al menos 30 personas heridas.

Estas preguntas le ayudarán a descubrir si usted es adicto al sexo: El doctor José Manuel González reveló En BLU una serie de preguntas que deben hacerse las personas para descubrir si sufren de una adicción al sexo, “enfermedad que cada vez es más común”.

Neymar no será un "crack" hasta tanto no gane un Mundial, dice Dunga: El flamante seleccionador brasileño Dunga aseguró que Neymar es el mejor jugador de Brasil, pero no lo considera un astro porque aún no ganó un Mundial de fútbol.

Demendal, una película colombiana que “hará historia": Demental", es una película colombiana que se realizó con un muy bajo presupuesto y su director, David Bohórquez, estuvo en BLU Jeans en donde afirmó que probablemente “esta puede ser la peor de la historia y por ese motivo no hay que perdérsela”.