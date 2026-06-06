Qué dice la psicología sobre una persona que acumula ropa en una silla: no se trata de desorden

Una silla llena de ropa suele ser una de las imágenes típicas en muchos hogares. Los muebles llenos de camisetas, pantalones, chaquetas o prendas que solamente se han usado una vez terminan en ese lugar durante días, convirtiéndose en una especie de espacio donde almacenar la ropa entre el armario y la cesta de ropa sucia.

Aunque para muchos esta costumbre es una señal de desorden, especialistas en psicología de España aseguran que detrás de este comportamiento se esconden razones relacionadas con factores como la organización mental, el estrés y la practicidad.

De acuerdo con la psicóloga Sara Navarrete, quién habló con la revista Hola!, de España, esta conducta normalmente está vinculada con la manera en la que las personas gestionan sus prioridades diarias. Es decir, no responde a la falta de interés por el orden, sino que suele ser una decisión que queda pendiente en medio de muchas otras responsabilidades consideradas más urgentes.

Qué significa dejar la ropa en una silla

De acuerdo con Navarrete, una silla con ropa puede reflejar que una persona enfrenta momentos de alta carga mental o emocional. Cuando existen múltiples tareas por resolver, guardar una camiseta o doblar un pantalón deja de ser una prioridad para el cerebro.

Desde esta mirada, el hábito puede convertirse en una muestra de cómo cada individuo administra su energía y atención. Para algunas personas, mantener todo perfectamente organizado no resulta un detalle indispensable para sentirse cómodas o ser funcionales en el día a día.

Adicionalmente, quienes tienen una personalidad más práctica suelen concentrarse en actividades que consideran de mayor relevancia, dejando en segundo plano pequeñas tareas domésticas que pueden resolverse más adelante.

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Ropa Foto: referencia, Lexica

Por qué las personas acumulan ropa en una silla

La explicación también se encuentra relacionada con una decisión que nunca termina de concretarse. Muchas veces la persona considera que la prenda aún puede usarse de nuevo, pero tampoco la percibe como lo suficientemente limpia para guardarla en el armario.

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“La mayoría de las veces no es pereza ni dejadez. Es una decisión aplazada. La persona mira esa prenda y piensa: todavía no está lo suficientemente sucia para lavar, pero tampoco tan limpia como para volver al armario”, señaló Navarrete.

Por lo tanto, la ropa permanece en un punto intermedio durante varios días. Lo que inicialmente parece una solución temporal termina convirtiéndose en una acumulación progresiva que se mantiene por simple postergación.

La relación entre la ropa acumulada y el estrés

La psicóloga indicó que durante periodos de ansiedad, estrés o saturación emocional es común que aparezcan otras señales similares dentro del hogar. Papeles acumulados sobre escritorios, objetos fuera de lugar o espacios menos organizados suelen reflejar que la atención está concentrada en asuntos considerados más urgentes.

De acuerdo con la especialista, el desorden no necesariamente es la causa del estrés. En muchas ocasiones ocurre exactamente lo contrario: el cansancio mental y las preocupaciones terminan manifestándose en el entorno cotidiano.

Sin embargo, la situación puede convertirse en un problema cuando genera culpa, frustración o conflictos con otras personas que comparten el mismo espacio. Por ello, los expertos recomiendan encontrar un equilibrio entre comodidad y organización, dedicando algunos minutos al día a resolver pequeñas tareas pendientes sin convertirlas en una fuente adicional de presión.