¿Qué están haciendo los colegios con su comunidad LGTBI?

El psicólogo clínico, especialista en psicoterapia para personas sexualmente diversas, Simón Torres, quien es también el codirector de Liberarte (organización de asesoría psicológica para personas sexualmente diversas), y el director de Inclusión e Integración de Poblaciones de la Secretaría de Educación de Bogotá, Carlos Iván García Suárez, también periodista, especialista en comunicación-educación y doctor en ciencias sociales, estuvieron en En BLU Jeans hablando de lo que se viene trabajando en el ámbito educativo con la comunidad LGTBI, tema central de este domingo.

“El espectro educativo de Bogotá es el más grande del país, en términos de educación pública son 780.000 estudiantes, 35.000 docentes y 385 instituciones educativas, en cumplimiento de toda la normativa de los derechos humanos, en general, los colegios vienen avanzando en reconocer la diferencia de lo humano”, afirmó García.

Por su parte, Simón Torres afirma que no está siendo más fácil expresar la orientación sexual en los niños y jóvenes: “Si bien se han generado cambios sociales y legales importantes para proteger niños, niñas y adolescentes, no ha sido más fácil. Lo que tienen los niños por jugarse en el colegio es su existencia, no está siendo más fácil, aunque haya cambiado bastante”.

Según un registro realizado por la Secretaría de Educación en el año 2018 se atendieron 31 casos de discriminación de estudiantes por diferentes modalidades, entre ellas, por presunta discriminación a causa de la orientación sexual, se encontraron 4 niños de primaria.

“Cuando se visibiliza estos casos en el espacio educativo entramos a operar con dos tipos de acciones como secretaria de educación. Tenemos un equipo de género y diversidad sexual, con el que se trabaja un tema didáctico con docentes y estudiantes en el que se hace un tipo de actuaciones de orden pedagógico para poder abordar este tema y, por otro lado, un protocolo de actuación que hacemos por actores de la comunidad educativa, lo que lleva a usar diferentes pedagogías”, aseguró el director de Inclusión e Integración de Poblaciones de la Secretaría de Educación de Bogotá.

Los expertos recomendaron el acompañamiento, en todos los sentidos, cuando un niño o adolescente enfrenta un caso de discriminación por su identidad sexual.

“El género es un espacio fluido, no es un espacio dicotómico, entonces hay que plantearse realmente en dónde empieza a surgir parte de esta discriminación como sociedad. A veces los episodios de homofobia y discriminación no se dan por que la gente quiere, es por desconocimiento, porque no saben”, señaló Simón Torres.

