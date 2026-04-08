¿Qué son las 'frutinovelas'? El fenómeno que se volvió viral en redes sociales

En redes sociales nació un nuevo fenómeno que ha enganchado a miles de personas y que ya se volvió habitual en distintas plataformas: las ‘frutinovelas’, unas historias en las que —como su nombre lo indica— los protagonistas son frutas envueltas en romances, traiciones y dramas dignos de una telenovela.

Frutinovelas // Foto: redes sociales

¿Qué son y cómo nacieron las ‘frutinovelas’ en redes sociales?

Gracias al auge de la inteligencia artificial, miles de usuarios han comenzado a crear sus propias novelas cortas en las que las protagonistas son frutas. En la mayoría de estos videos, la trama gira alrededor de una infidelidad, un giro inesperado o un desenlace trágico, con personajes que terminan traicionados, humillados o enfrentados en historias exageradas que apelan al humor y al drama.

Sin embargo, lo que realmente ha impulsado el éxito de las ‘frutinovelas’ es su tono de parodia y sátira frente a las telenovelas tradicionales, que suelen recurrir a este mismo tipo de conflictos sentimentales. A eso se suma un formato muy efectivo en redes: son cápsulas de alrededor de 30 segundos, lo suficientemente cortas para enganchar rápido, pero diseñadas para obligar al espectador a seguir viendo cada parte hasta descubrir el final de la historia.

El fenómeno ha crecido tanto que incluso figuras de la farándula colombiana se han sumado a esta tendencia. Un ejemplo de ello son Luisa Fernanda W y Pipe Bueno, quienes también recrearon su propia historia con frutas como protagonistas. Dentro de estas narrativas virales, algunas de las frutas que más suelen aparecer en papeles de “infieles” son las fresas, naranjas y manzanas, mientras que en los personajes masculinos destacan los bananos y pepinos.



¿Por qué las ‘frutinovelas’ se volvieron virales en redes sociales?

Este fenómeno enganchó rápidamente millones de reproducciones gracias a su formato corto y su humor absurdo, pero, en especial, sus constantes giros de narrativa que hacen que las personas quieran quedarse hasta el final para conocer si el limón, la manzana o el banano será feliz o no tras haber sido infiel. O incluso que en algunos casos las historias son contadas por partes, obligando a los usuarios a mirar más de los perfiles dedicados a la creación de estas novelas.