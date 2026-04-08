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Blu Radio  / Sociedad  / ¿Qué son las 'frutinovelas'? El fenómeno que se volvió viral en redes sociales

¿Qué son las 'frutinovelas'? El fenómeno que se volvió viral en redes sociales

Las 'frutinovelas' se han convertido en una de las tendencias más comentadas en redes sociales, gracias a su mezcla de humor e historias drámaticas.

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