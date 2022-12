Quienes han puesto cachos perdonan más la infidelidad, dice estudio

¿Si usted ha sido infiel, perdonaría la infidelidad de su pareja? Según una encuesta reciente de sus miembros* realizada por Ashley Madison, parece que la respuesta es sí. Aquellos que tienen una aventura amorosa pueden perdonar más una infidelidad porque no ven “

el lado positivo de terminar su vida familiar cuando están matrimonio feliz”.

Vea también: ¿Sospecha de infidelidad? Así podrá saber con quién más habla su pareja en WhatsApp

Ashley Madison, red social de parejas en línea con más de 54 millones de cuentas de miembros en todo el mundo desde 2002, realizó esta encuesta para determinar qué tan probable es perdonar una infidelidad.

Publicidad

Más de la mitad de los hombres (59%) y las mujeres (51%) que respondieron a la encuesta dicen que es más probable que perdonen a su pareja si llegaran a ser infieles, a que su pareja los perdone a ellos.

Según los resultados, si los roles cambiaran y descubrieran que su pareja los está engañando, los datos sugieren que los infieles están más equipados para lidiar con la infidelidad y abordarla con una actitud más mesurada.

¿Qué arrojó la encuesta?

Se les preguntó a los miembros cómo se sentirían si su pareja los engañara. Una vez más, más de la mitad (53%) indicó una mentalidad más perdonadora, ya que el 20% dijo que les dolería, pero lo entenderían, el 17% dijo que no les gustaría pero que se quedarían con ellos, y el 16% dijo que no les importaría. Además, el 20% indicó que no estaban seguros de cómo se sentirían.

Publicidad

Cuando se les preguntó cuáles serían las principales razones para no divorciarse de una pareja que los engañó, el 26% de los hombres dijeron que no querrían que sus hijos pasaran por eso. En un segundo plano, el 25% de los hombres dijeron que todavía amaban a su pareja, mostrando una buena disposición para superar las caídas que está teniendo la relación y siempre tomando en cuenta el panorama general.

La encuesta también arrojó otros resultados interesantes como las razones por las cuales los hombres no buscarían el divorcio si su pareja los engañara:

Publicidad

No me gustaría que mis hijos pasen por eso: 26%

Todavía la amo - 25%

Razones financieras: 20%

Podría perdonarla - 18%

Publicidad

Cuando se les pregunta sobre las razones por las que podrían permanecer en la relación si su pareja los engaña, en lugar de divorciarse, el 30% de las mujeres dice que se quedarán por razones financieras, mientras que el 25% le da prioridad a la familia diciendo que no querrían someter a sus hijos a las consecuencias de un divorcio.

Razones por las cuales las mujeres no se divorciarían si su pareja las engañara:

Publicidad

Razones financieras: 30%

No me gustaría que mis hijos pasen por eso: 25%

Todavía lo amo - 24%

Podría perdonarlo - 15%

Publicidad

"Aunque tienden a ser similares, las razones por las que los hombres y las mujeres son infieles no son siempre las mismas", dice la doctora Tammy Nelson, terapeuta sexual y de relaciones y autora de The New Monogamy: redefinir su relación después de la infidelidad. "A veces las mujeres engañan para despertar un matrimonio que de otro modo moriría". Puede agregar entusiasmo y emoción a su sexualidad personal y, como resultado, mejorar la vida sexual del matrimonio. Los hombres se benefician del aumento de la libido y el erotismo de una esposa que se siente deseada y por otro lado encuentran una "segunda adolescencia" en un nuevo amorío. Cuando el amorío termina, hay buenas razones para permanecer casado. Si el matrimonio ha mejorado como resultado, ¿por qué no intentar que funcione?”