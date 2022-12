¿Quiere tener una relación estable? Estos ‘mandamientos’ podrían ayudarle

estable.

Según la publicación, lo que las mujeres buscan en sus parejas es que sean sinceros, que no siempre quieran tener la razón, no sean aburridos, que cuiden su ropa interior, no consuman habitualmente bebidas alcohólicas, no fumen, pero sobre todo que sean cariñosos y buenos trabajadores.

Por su parte, ellos quieren algo similar: buscan que tengan confianza, atentas, que cuenten con una amiga con la que puedan hablar de sus problemas, que digan lo que sienten, no descuiden su apariencia física, no obsesionarse con el dinero y por último; no decir que siempre tienen la razón.