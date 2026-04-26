¿A quién le ora?: el llamado de Andrés Corson para conocer a Dios de manera personal

El pastor Andrés Corson planteó una pregunta central para la vida espiritual: ¿a quién se dirige realmente la oración? Durante su reflexión del 26 de abril, insistió en que no todas las personas son conscientes de a quién le hablan cuando oran, y advirtió que, según la enseñanza bíblica, solo hay un Dios verdadero y un único mediador entre Dios y la humanidad: Jesucristo. En ese sentido, subrayó la importancia de entender la oración como un acto dirigido específicamente a Dios a través del nombre de Jesús.

El pastor explicó que uno de los pilares de la oración es honrar el nombre de Dios, tal como se enseña en el modelo que dejó Jesús. Señaló que la alabanza y la gratitud son la puerta de entrada a la presencia divina, y que al reconocer a Dios como sanador, proveedor o salvador, los creyentes no solo lo exaltan, sino que fortalecen su fe. Para Corson, el uso del nombre de Dios no es un asunto superficial, sino una expresión profunda de identidad espiritual y de relación personal con lo divino.

A lo largo de su mensaje, también hizo un recorrido por distintos nombres de Dios presentes en la Biblia, como Elohim, Adonai o Yahweh, destacando que cada uno revela un atributo específico del carácter divino. Según explicó, comprender estos nombres permite a los creyentes acercarse de manera más consciente a Dios y reconocer su presencia en diferentes áreas de la vida. Asimismo, afirmó que invocar el nombre de Jesús tiene un poder especial, al considerarlo superior a cualquier circunstancia o problema.

Finalmente, el pastor advirtió sobre el uso indebido del nombre de Dios en la vida cotidiana, señalando que su banalización puede restarle el significado espiritual que posee. En su llamado final, invitó a los creyentes a desarrollar una relación personal con Dios, más allá de tradiciones o influencias externas, y a vivir una fe auténtica que se exprese en la oración consciente, el respeto por lo sagrado y la confianza en el poder transformador de Jesús.

