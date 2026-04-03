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¿Dios tiene un plan para su vida? La respuesta que plantea Andrés Corson

Según explicó, el plan de Dios está disponible para todos, pero solo se concreta en quienes están dispuestos a escuchar su voz y obedecerla.

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