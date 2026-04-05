El poder transformador de la cruz: reflexión del pastor César Castellanos

La reflexión dominical del pastor César Castellanos gira en torno al profundo significado de la cruz como eje de la fe cristiana. A partir del capítulo 53 del libro de Libro de Isaías, se presenta la obra redentora de Jesús como un acto completo y perfecto, cuyo propósito fue reconciliar a la humanidad con Dios. El mensaje enfatiza que la cruz no debe entenderse solo desde la razón, sino como una experiencia espiritual que transforma la vida.

El pastor explica que la misión de Jesucristo fue clara desde el inicio: entregar su vida como sacrificio, simbolizado en la figura del “Cordero de Dios”. Este acto, culminado con la declaración “Consumado es”, representa el cumplimiento total de su propósito. La reflexión destaca que en la cruz Jesús cargó con el pecado, la enfermedad, el dolor y la culpa de la humanidad, ofreciendo sanidad y restauración. En palabras del mensaje: “Mas él herido fue por nuestras rebeliones… y por su llaga fuimos nosotros curados”, subrayando el alcance integral de la redención.

Finalmente, se invita a una respuesta personal y consciente frente a este mensaje. La cruz se presenta como un punto de encuentro entre Dios y el ser humano, donde cada persona puede experimentar libertad, perdón y una nueva vida.



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