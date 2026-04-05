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Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / El poder transformador de la cruz: reflexión del pastor César Castellanos

El poder transformador de la cruz: reflexión del pastor César Castellanos

El pastor César Castellanos reflexiona sobre el poder de la cruz, destacando su obra perfecta, la redención en Cristo y la transformación espiritual que trae fe, sanidad y vida nueva.

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