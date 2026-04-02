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Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / La riqueza que hay en la cruz del Calvario: reflexión del pastor César Castellanos

La riqueza que hay en la cruz del Calvario: reflexión del pastor César Castellanos

El pastor César Castellanos explica el significado de la cruz, destacando su poder para traer sanidad, perdón y transformación, e invita a vivir esta verdad con fe y compromiso diario.

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