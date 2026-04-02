La riqueza que hay en la cruz del Calvario: reflexión del pastor César Castellanos

La reflexión del pastor César Castellanos para Semana Santa se centra en uno de los mensajes más profundos del cristianismo: comprender verdaderamente el significado de la cruz. A partir del capítulo 53 del libro de Libro de Isaías, el pastor desarrolla una enseñanza que invita no solo a entender, sino a experimentar espiritualmente la obra redentora de Jesucristo.

Desde el inicio, plantea una pregunta clave que atraviesa toda su reflexión: “¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?”. Esta interrogante no es solo teórica, sino existencial, pues apunta a quiénes han recibido realmente la revelación de la cruz. Para el pastor, este entendimiento no se limita a lo intelectual, sino que debe tocar el corazón: “La obra de la cruz no solamente debe aceptarse en la lógica, es algo que se debe concebir en el corazón”.

Biblia Reina Valera Foto: AFP

Uno de los ejes principales es reconocer a Jesús como el sacrificio perfecto. Recordando las palabras de Juan el Bautista —“He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo”—, explica que desde el inicio se entendía que el destino del Mesías sería el sacrificio. Esta imagen conecta con la tradición de la Pascua judía, donde el cordero representaba protección y redención. En ese sentido, Jesús cumple plenamente esa figura al entregar su vida.

El momento culminante de esta misión se expresa en la cruz, cuando Cristo declara: “Consumado es”, una frase que, según el pastor, significa que “todo lo que el Padre me mandó que hiciera lo hice, cumplí mi misión”. Esta afirmación resume la obra perfecta de salvación, descrita también como “una obra enteramente perfecta, completa en todo”.



Otro aspecto fundamental es la dimensión personal de la cruz. Castellanos insiste en que cada persona debe verse reflejada en ese sacrificio. A través de una ilustración impactante, señala que la cruz central del Calvario representa el lugar que cada ser humano merecía: “Jesús murió por mí… entonces tú eras ese Barrabás”. Esta idea busca generar una toma de conciencia profunda sobre la necesidad de redención.

Además, la reflexión enfatiza los beneficios espirituales alcanzados en la cruz. Citando el texto bíblico: “Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados… y por su llaga fuimos nosotros curados”, el pastor explica que Jesús cargó con el pecado, la enfermedad, el dolor y la culpa de la humanidad. Por ello afirma con contundencia: “No hay nada más extraordinario… que tener la revelación de la cruz”.

Finalmente, el mensaje se orienta hacia la práctica de la fe. Castellanos propone cuatro claves: conocer la promesa, visualizarla, confesarla y perseverar. A través de ejemplos bíblicos y testimonios personales, invita a los creyentes a apropiarse activamente de las bendiciones espirituales: “Con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación”.