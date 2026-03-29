León al acecho, la importancia de resistir firmes en la fe: reflexión del pastor César Castellanos

La reflexión dominical del pastor César Castellanos invita a una profunda vigilancia espiritual, recordando que la vida de fe implica estar atentos frente a las influencias que buscan desviar el propósito de Dios. Basado en el pasaje de Primera Epístola de Pedro 5:8-9, el mensaje central advierte que el adversario “anda como león rugiente buscando a quién devorar”, por lo que el creyente debe mantenerse sobrio, firme y consciente de sus pensamientos. La enseñanza subraya que el mayor campo de batalla no es externo, sino interno: la mente y el corazón.

El pastor desarrolla una narrativa desde la creación hasta la caída del ser humano, apoyándose en textos como Libro del Génesis y Libro de Ezequiel, para explicar cómo el origen del mal comienza con un pensamiento incorrecto que se convierte en rebeldía. De ahí surge una de las advertencias más contundentes del mensaje: “Satanás no ha cambiado de estrategia… pone semillas incorrectas en la mente”. La caída de Adán y Eva se presenta como ejemplo de cómo una sola desobediencia puede alejar al ser humano de su propósito, destacando tres consecuencias: perder la cobertura espiritual, escuchar voces equivocadas y tener que rendir cuentas por los actos.

Finalmente, el llamado es a la reflexión y al arrepentimiento sincero. La enseñanza enfatiza la importancia de cerrar la puerta a pensamientos y propuestas que contradicen la palabra de Dios, así como de actuar con discernimiento en la vida diaria.



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