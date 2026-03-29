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Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / León al acecho, la importancia de resistir firmes en la fe: reflexión del pastor César Castellanos

León al acecho, la importancia de resistir firmes en la fe: reflexión del pastor César Castellanos

El pastor César Castellanos advierte sobre el enemigo como león al acecho y llama a cuidar la mente, resistir en la fe y evitar pensamientos que alejan del propósito de Dios.

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