Evangelio de hoy: 4 de febrero de 2024

Evangelio del día

Lectura del santo evangelio según san Marcos (1,29-39):

En aquel tiempo, al salir Jesús y sus discípulos de la sinagoga, fue con Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados. La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios; y como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y allí se puso a orar.

Simón y sus compañeros fueron y, al encontrarlo, le dijeron: «Todo el mundo te busca.»

Él les respondió: «Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí; que para eso he salido.»

Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas y expulsando los demonios.

Palabra del Señor

Lectura del día

Lectura del libro de Job (7,1-4.6-7):

Habló Job, diciendo: «El hombre está en la tierra cumpliendo un servicio, sus días son los de un jornalero; Como el esclavo, suspira por la sombra, como el jornalero, aguarda el salario. Mi herencia son meses baldíos, me asignan noches de fatiga; al acostarme pienso: ¿Cuándo me levantaré? Se alarga la noche y me harto de dar vueltas hasta el alba.

Mis días corren más que la lanzadera, y se consumen sin esperanza. Recuerda que mi vida es un soplo, y que mis ojos no verán más la dicha.»

Palabra de Dios

Reflexión

En la lectura del evangelio, según san Marcos, se ve a Jesús realizando actos de compasión y servicio. En particular, la curación de la suegra de Simón es un gesto lleno de amor y atención. Después de ser sanada, ella no duda en ponerse al servicio de Jesús y sus discípulos, mostrando así la respuesta natural del agradecimiento y la gratitud.

Este pasaje nos invita a reflexionar sobre la importancia de la compasión y el servicio desinteresado en nuestras vidas. Jesús no solo cura a la suegra de Simón, sino que también atiende a todos los enfermos y endemoniados que acuden a Él. Su acto de sanación va más allá de lo físico, también implica liberación y restauración en un sentido más profundo.

La respuesta de Jesús ante la popularidad que alcanza, al decir "Vámonos a otra parte", nos enseña sobre la importancia de mantener el enfoque en la misión. Aunque la gente le busca por sus milagros, Él tiene claro su propósito de predicar y llevar el mensaje a lugares donde aún no ha llegado.

Así, en nuestra vida cotidiana, podemos inspirarnos en la compasión, el servicio y la perseverancia de Jesús. ¿Cómo podemos seguir su ejemplo, llevando amor y curación a quienes nos rodean? ¿Cómo podemos mantenernos enfocados en nuestra misión, a pesar de las distracciones y las presiones externas? Estas son preguntas valiosas que podemos reflexionar en nuestra jornada espiritual y de servicio a los demás.