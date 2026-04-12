"La guerra se gana en el mundo espiritual": reflexión del pastor Andrés Corson

La reflexión del pastor Andrés Corson aborda la realidad de la guerra espiritual y la necesidad de reconocer que muchas de las luchas del creyente no son visibles, sino espirituales. Basado en Mateo 12:29, el mensaje explica que antes de vencer cualquier área de opresión, es necesario “atar al hombre fuerte”, es decir, identificar la raíz espiritual del problema. En este sentido, se afirma con claridad: “nuestra guerra es en la dimensión sobrenatural, el mundo que no se ve”, invitando a entender que detrás de conflictos personales, familiares o sociales, existe una lucha espiritual constante.

El pastor enfatiza que esta batalla no se gana con esfuerzos humanos, sino mediante la oración perseverante y la autoridad espiritual. A través de ejemplos bíblicos como el de Daniel, se enseña que las respuestas de Dios pueden tardar debido a esa oposición espiritual, pero no dejan de llegar. Por eso insiste: “desde el primer día que empezaste a clamar… tu oración fue respondida”, resaltando que el verdadero desafío está en no rendirse.

Finalmente, el mensaje llama a los creyentes a asumir una vida activa en oración y dependencia de Dios, recordando que la victoria espiritual requiere disciplina y constancia. Citando Santiago 4:7, se resume el camino: “Sométanse a Dios, resistan al diablo y él huirá de ustedes”.



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