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Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / "La guerra se gana en el mundo espiritual": reflexión del pastor Andrés Corson

"La guerra se gana en el mundo espiritual": reflexión del pastor Andrés Corson

El pastor Andrés Corson enseña que la lucha espiritual se vence con oración y perseverancia, identificando ataduras y confiando en que Dios responde, aunque haya oposición invisible.

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