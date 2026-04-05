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Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / La resurrección de Cristo: reflexión de monseñor Rafael de Brigard

La resurrección de Cristo: reflexión de monseñor Rafael de Brigard

Monseñor Rafael de Brigard reflexiona sobre la resurrección de Cristo como fuente de fe y esperanza, invitando a vivir con sentido eterno, valorar la vida y fortalecer la relación con Dios.

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