Monseñor Rafael de Brigard invita a no ignorar el llamado de Dios y reflexionar sobre fe y el amor

En su reflexión dominical, monseñor Rafael de Brigard invitó a los oyentes a revisar su relación con Dios y reconocer las oportunidades que tienen para fortalecer su fe. A partir del Salmo 22 o 23, según la numeración de cada Biblia, y de la parábola del banquete de bodas del Evangelio de Mateo, el religioso recordó que la invitación de Dios está abierta a todas las personas, sin distinción de su origen o condición. “Nunca deberíamos olvidar esta realidad: somos hijos e hijas de Dios”, expresó.

Durante su mensaje, monseñor señaló que las preocupaciones cotidianas, los negocios, los estudios y las dificultades personales pueden llevar a algunas personas a dejar de lado la espiritualidad. También advirtió que quienes hablan de Dios no siempre ponen sus enseñanzas en práctica. “A veces puede pasar como en el amor, cuando llega la indiferencia, el silencio, el ignorar, se produce el mismo efecto como si uno realmente no creyera en nada”, afirmó.

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Finalmente, el religioso recordó que Dios no obliga a las personas a seguirlo, sino que les ofrece caminos para acercarse a su presencia, por lo que cada quien decide cómo responder a esa invitación. “Nuestro Señor sigue invitando, sigue invitando, siempre es invitación”, enfatizó. Por eso, propuso aprovechar la reflexión para examinar las oportunidades recibidas para ayudar a los demás y fortalecer la fe, con la convicción de que la esencia de Dios es el amor.

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