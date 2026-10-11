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Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / Pastor César Castellanos invita a vencer los temores y confiar en Dios: “Como un valiente”

Pastor César Castellanos invita a vencer los temores y confiar en Dios: “Como un valiente”

En su reflexión dominical, el pastor destacó las enseñanzas de Josué, David y Elías para explicar cómo la fe y el amor pueden ayudar a superar las dificultades.

Inteligencia artificial - Dios.jpg
Inteligencia artificial - Dios
Foto: Midjourney
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 11 de oct, 2026

En el espacio de reflexión dominical, el pastor César Castellanos compartió una enseñanza centrada en la valentía, la fe y la importancia de confiar en Dios para enfrentar los temores. A partir de las historias bíblicas de Josué, David y Elías, explicó que incluso quienes han demostrado fortaleza pueden atravesar momentos de duda, pero encontrar en su relación con Dios la fuerza para seguir adelante.

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Durante su reflexión, Castellanos recordó que Josué recibió el mandato de esforzarse y ser valiente, mientras que David enfrentó a Goliat convencido de que Dios estaba con él. También destacó la experiencia del profeta Elías, quien llegó a sentir miedo ante las amenazas de Jezabel. Con estos ejemplos, el pastor señaló que la fe no significa estar libre de dificultades, sino aprender a enfrentarlas con confianza en Dios. “Yo creo que la valentía es aprender a depender de Dios, aprender a apoyarnos en él”, expresó.

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Finalmente, el pastor presentó a Jesús como el mayor ejemplo de valentía, al recordar su decisión de afrontar la muerte por amor a la humanidad. Asimismo, invitó a quienes atraviesan momentos difíciles o desean acercarse a la fe cristiana a reconocer sus errores y buscar una transformación espiritual. “Hoy no importa la vida tan desenfrenada que tú hayas llevado, haz un alto en el camino y vuelve a Dios”, manifestó Castellanos, quien concluyó con un llamado a no dejarse vencer por el miedo y a afrontar la vida con fe y esperanza.

Escuche la reflexión completa aquí

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