Pastor César Castellanos invita a vencer los temores y confiar en Dios: “Como un valiente”

En el espacio de reflexión dominical, el pastor César Castellanos compartió una enseñanza centrada en la valentía, la fe y la importancia de confiar en Dios para enfrentar los temores. A partir de las historias bíblicas de Josué, David y Elías, explicó que incluso quienes han demostrado fortaleza pueden atravesar momentos de duda, pero encontrar en su relación con Dios la fuerza para seguir adelante.

Durante su reflexión, Castellanos recordó que Josué recibió el mandato de esforzarse y ser valiente, mientras que David enfrentó a Goliat convencido de que Dios estaba con él. También destacó la experiencia del profeta Elías, quien llegó a sentir miedo ante las amenazas de Jezabel. Con estos ejemplos, el pastor señaló que la fe no significa estar libre de dificultades, sino aprender a enfrentarlas con confianza en Dios. “Yo creo que la valentía es aprender a depender de Dios, aprender a apoyarnos en él”, expresó.

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Finalmente, el pastor presentó a Jesús como el mayor ejemplo de valentía, al recordar su decisión de afrontar la muerte por amor a la humanidad. Asimismo, invitó a quienes atraviesan momentos difíciles o desean acercarse a la fe cristiana a reconocer sus errores y buscar una transformación espiritual. “Hoy no importa la vida tan desenfrenada que tú hayas llevado, haz un alto en el camino y vuelve a Dios”, manifestó Castellanos, quien concluyó con un llamado a no dejarse vencer por el miedo y a afrontar la vida con fe y esperanza.

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