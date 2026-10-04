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Pastor César Castellanos revela cuál es la clave para vencer el miedo y ser más valiente

El pastor César Castellanos reflexionó sobre el miedo, la fe y la valentía, a partir de historias bíblicas y del ejemplo de Jesús como figura central de su mensaje dominical.

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Foto: Pexels
Por: Redacción BLU Radio
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Actualizado: 4 de oct, 2026

En su reflexión dominical, el pastor César Castellanos habló sobre la valentía y la manera en que la fe permite enfrentar los temores y las dificultades. Para desarrollar su mensaje, tomó como referencia las historias de Josué, David y Elías, tres personajes bíblicos que, pese a las circunstancias adversas, encontraron en su relación con Dios la fuerza para seguir adelante. “Los valientes, ¿sabe quiénes son? Aquellos que saben a quién acudir”, afirmó Castellanos al referirse a quienes enfrentan sus miedos desde la fe.

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El pastor destacó que Josué tuvo que aprender a esforzarse y ser valiente frente al temor, mientras que David encontró en sus experiencias como pastor la preparación para enfrentarse a Goliat. También recordó que Elías, a pesar de haber protagonizado grandes momentos de fe, llegó a sentir miedo cuando su vida estuvo amenazada. “La dificultad más grande fue el temor”, expresó en la reflexión, antes de señalar que logró superarlo al confiar nuevamente en Dios. Para Castellanos, estas historias muestran que el miedo puede aparecer incluso en personas consideradas fuertes, pero la diferencia está en cómo se responde ante él.

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El mensaje tuvo como eje principal la figura de Jesús, a quien Castellanos presentó como “el valiente de valientes”. Al recordar el momento de Jesús en el huerto de Getsemaní, sostuvo que, pese a la angustia que experimentó antes de su crucifixión, decidió someterse a la voluntad de Dios. “No hay nadie más valiente que Jesús, solo movido por algo, y esa palabra se llama amor”, afirmó.

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