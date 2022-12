¿Por qué un sínodo en la Iglesia católica sobre la Amazonía?

La próxima semana se llevará a cabo en Roma un sínodo especial sobre la Amazonía organizado por la Iglesia católica.

La temática de este sínodo de obispos se viene pensando, según el padre Enán Xavier Humánez, subdirector del Secretariado Nacional de Pastoral Social Cáritas Colombia, desde el año 2015 por el papa Francisco.

"Podemos decir que el papa Francisco ha venido mostrando una necesidad sobre una problemática que contiene al mundo católico y es el tema del impacto ambiental. Desde ese punto de vista nos focalizamos en dos pulmones, la cuenca del Congo y la Amazonía", contó Humánez a BLU Radio.

¿Qué temas se tratarán en el sínodo?

La escasez de fieles en la Amazonía por las dificultades de la zona será uno de los temas a tratar durante el sínodo. Por este motivo, se evaluan propuestas desde la iglesia para captar más fieles.

"Una de las problemáticas es la atención pastoral, no solo por la escasez de ministros, sino por la dificultades de los medios de comunicación", dijo Humánez, quien afirmó que una de las propuestas sería la implementación de un diaconado permanente.

Por su parte, el padre Carlos Novoa, jesuita, profesor titular y doctor en Teología, dijo que lo importante en la iglesia "no es el tema de masas, sino de calidad", haciendo referencia a los fieles.

"El tema no es de plazas, no es llenar estadios, el rating no es el problema de la iglesia católica", explicó Novoa en Mañanas BLU.

La posible ordenación de hombres casados como sacerdotes causa polémica y el reverendo Richard Acosta, de la iglesia Anglicana, dio su punto de vista sobre el tema ya que en dicha denominación si es posible.

"No es constitutivo de la doctrina, ni fundamento, ni columna vertebral de los cristianos el hecho de que si se es casado o no", manifestó Acosta.

Escuche el debate sobre este tema y el sínodo especial sobre la Amazonía en el siguiente audio:

