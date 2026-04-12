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Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / "Que seamos seres de paz": reflexión dominical de monseñor Rafael de Brigard

"Que seamos seres de paz": reflexión dominical de monseñor Rafael de Brigard

Monseñor Rafael de Brigard invita a fortalecer la fe para vivir en paz, perdonar y descubrir a Dios más allá de lo visible, encontrando sentido, esperanza y vida en Cristo resucitado.

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