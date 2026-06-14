Sanar, servir y dar esperanza: reflexión dominical de monseñor Rafael de Brigard

En su reflexión dominical, monseñor Rafael de Brigard recordó que el centro del mensaje de Jesucristo siempre ha sido la persona humana. A partir del Evangelio de San Mateo, destacó que Jesús se compadece de quienes están cansados, abandonados y necesitados, enviando a sus discípulos a servir, sanar y acompañar a quienes sufren. Para el prelado, la fe cristiana es una invitación permanente a reconocer la dignidad de cada ser humano y a construir una sociedad donde prevalezcan el cuidado, la solidaridad y la esperanza.

Monseñor de Brigard señaló que la misión de la Iglesia consiste en enfrentar el mal y aliviar las heridas físicas, emocionales y espirituales que afectan a las personas. En ese sentido, afirmó que todos pueden convertirse en instrumentos de sanación a través de gestos sencillos como escuchar, perdonar, acompañar y ofrecer palabras de aliento. “Todos podemos curar”, expresó, recordando que muchas veces una muestra de amor o una palabra esperanzadora pueden transformar la vida de quien atraviesa una dificultad.

Finalmente, destacó que la comunidad cristiana debe ser un espacio abierto e incluyente, donde nadie se sienta excluido y todos encuentren acogida. Inspirado en el mandato de Jesús de anunciar el Reino de Dios, invitó a los creyentes a ser portadores de luz en medio de las dificultades del mundo. “La gran preocupación de Jesucristo son todas las personas”, afirmó, al tiempo que recordó que “lo que muchas personas necesitan es que alguien las mire a los ojos con cariño y les dé una palabra de aliento”.

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