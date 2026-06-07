¿La eucaristía da sentido a la vida? Rafael de Brigard explica por qué es un alimento espitirual

El sacerdote Rafael de Brigard dedicó su reflexión dominical a la solemnidad del Corpus Christi, una de las celebraciones más importantes del calendario católico, y centró su mensaje en el significado de la Eucaristía como alimento espiritual para los creyentes.

Durante su intervención, De Brigard aseguró que Dios no solo se preocupa por las necesidades materiales de las personas, sino también por alimentar su dimensión espiritual a través de la fe, la oración, la palabra de Dios y la presencia de Jesucristo en la Eucaristía.

Tomando como punto de partida el Salmo 147, el sacerdote destacó la expresión bíblica que afirma que Dios “sacia con flor de harina” a su pueblo.

A partir de esa idea, explicó que la vida humana está marcada por una búsqueda constante de sentido, propósito y plenitud, y sostuvo que la fe cristiana enseña que Dios conoce esas necesidades y ofrece caminos para responder a ellas.



Según señaló, la misión de Dios no se limita a atender las necesidades físicas de las personas, sino que busca llenar también aquello que da sentido profundo a la existencia.

El significado del “Pan de Vida”

Uno de los ejes centrales de la reflexión fue el Evangelio de San Juan, donde Jesús afirma: “Yo soy el pan de vida”.

De Brigard explicó que ese pasaje muestra una evolución del concepto de alimento en la Biblia, pasando del pan material que sostiene el cuerpo al alimento espiritual representado por Cristo.

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El sacerdote recordó que, según la tradición cristiana, Jesús se presenta como el alimento que ofrece vida eterna y que permanece con los creyentes a través de la Eucaristía.

“Hay un Dios que quiere saciarnos”, afirmó durante la reflexión, al señalar que la fe católica entiende la Eucaristía como una respuesta a las necesidades más profundas del ser humano.

La importancia de la Eucaristía para los creyentes

Durante su mensaje, De Brigard explicó que la celebración eucarística no se limita al momento de recibir la comunión.

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Según indicó, la misa reúne varios elementos esenciales para la vida espiritual:



La fe compartida en comunidad.

La escucha de la palabra de Dios.

La oración y el recogimiento.

La presencia sacramental de Cristo.

El sentido de pertenencia a la Iglesia.

Para el sacerdote, cada uno de estos aspectos constituye una forma de alimento espiritual que ayuda a fortalecer la vida de los creyentes.

Un llamado a valorar los sacramentos

Otro de los temas abordados fue la importancia de los sacramentos dentro de la tradición católica.

De Brigard afirmó que estos existen porque responden a necesidades espirituales reales de las personas y señaló que la Iglesia los considera instrumentos para acompañar la vida de fe.

En ese contexto, invitó a valorar especialmente la Eucaristía, a la que describió como el centro de la experiencia cristiana y como una manifestación concreta del amor de Dios.

La reflexión también incluyó una referencia a las necesidades materiales de millones de personas.

El sacerdote recordó que el mensaje cristiano no puede ignorar el sufrimiento de quienes carecen de alimento y llamó a mantener una actitud solidaria frente a esa realidad.

Según explicó, la fe exige preocuparse tanto por el alimento espiritual como por el bienestar de quienes enfrentan situaciones de necesidad.

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En la parte final de su mensaje, De Brigard insistió en que la celebración del Corpus Christi invita a redescubrir el valor de la Eucaristía y de la relación personal con Jesucristo.

Escuche la reflexión completa en el audio adjunto: