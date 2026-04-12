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Blu Radio  / Sociedad  / Religión  / Transformados por el amor de Cristo: reflexión del pastor César Castellanos

Transformados por el amor de Cristo: reflexión del pastor César Castellanos

El pastor César Castellanos enseña cómo entender el amor de Cristo transforma la mente, rompe ataduras y revela una nueva identidad basada en la obra perfecta de la cruz.

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