Remezón en la Cúpula Militar: nuevos comandantes de Armada, Ejército y FAC

El presidente Juan Manuel Santos anunció cambios al interior de la Cúpula Militar, asegurando que es un proceso normal y necesario.

“Vamos a hacer unos cambios en la Cúpula Militar, unos cambios en las comandancias en las fuerzas Militares”, dijo.

Nombró como comandantes de Ejército y Fuerza Aérea a los generales Alberto Mejía y Carlos Bueno, respectivamente; y al vicealmirante Leonardo Santamaría como nuevo comandante de la Armada Nacional.

Ratificó a los generales Juan Pablo Rodríguez, comandante de las Fuerzas Militares; Rodolfo Palomino, director de la Policía Nacional; y al jefe de Estado Mayor Conjunto, almirante Henry Blake.

El presidente agradeció en nombre del Gobierno y de su familia al general Jaime Lasprilla, al general León y al almirante Wills, comandantes del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada salientes.

Perfil del brigadier general Alberto José Mejía Ferrero, nuevo comandante del Ejército Nacional de Colombia:

Entre los últimos cargos que ha ocupado el general Mejía dentro del Ejército se encuentra comandante de la División de Aviación de Asalto Aéreo, director de Planeación, comandante de la Cuarta Brigada, jefe de Educación y Doctrina del Comando General Fuerzas Militares y comandante de la Brigada Fuerzas Especiales.

También ha sido asignado a la Comisión de estudios en Panamá, a la Comisión de estados en Estados Unidos, a la Comisión transitoria en Uruguay, a la Comisión diplomática a Estados Unidos, a la Comisión Transitoria en Rusia, Bélgica, Francia, Reino Unido y España,

Perfil del brigadier general del aire, Carlos Eduardo Bueno Vargas, nuevo comandante de la Fuerza Aérea Colombiana:

Nació en la ciudad de Barrancabermeja (Santander). Ingresó a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez (EMAVI) en 1980, graduándose como subteniente el 1 de diciembre de 1982. En la actualidad se desempeña como Jefe de Operaciones Aéreas.

Es profesional en Administración Aeronáutica del Instituto Militar Aeronáutico (IMA), especialista en Seguridad y Defensa Nacional de la Escuela Militar de Cadetes General José María Córdova, máster en Administración con especialidad en Alta Dirección de la Universidad Autónoma de Guadalajara y máster en Ciencias de la Administración de la Universidad Autónoma del Caribe.

Entre sus últimas asignaciones se encuentran la de coordinador de Vuelos Sección Operaciones de Vuelo, profesor Decanatura Institucional, segundo comandante del Comando Aéreo de Combate No. 5., comandante del Comando Aéreo de Combate No. 3, agregado aéreo de la Embajada de Colombia en Washington DC., comandante del Comando Aéreo de Combate No. 1., y jefe de Operaciones Aéreas.

Perfil del vicealmirante Leonardo Santamaría, nuevo comandante de la Armada Nacional:



Nació en Barranquilla (Atlántico) e ingresó a la Escuela Naval de Cadetes ‘Almirante Padilla’ en 1977, graduándose como teniente de Corbeta el 1 de junio de 1981. En la actualidad es el comandante de la Fuerza Naval del Caribe y ostenta el grado de vicealmirante, conferido el primero de diciembre de 2009.





Su especialidad es Superficie, profesional en Ingeniería Naval con orientación en Electrónica y Ciencias de la Administración, títulos otorgados por la Escuela Naval de Cadetes 'Almirante Padilla'. Realizó el curso de Estado Mayor en la Academia de Guerra Naval de la Armada de Chile y es diplomado en Estado Mayor de la Escuela Superior de Guerra de las Fuerzas Militares. Adelantó una maestría en Seguridad y Defensa Nacionales y especialista en Estado Mayor en la Escuela Superior de Guerra.





Durante su carrera se ha desempeñado como director general Marítimo, jefe del Departamento de Operaciones de la Fuerza Naval del Caribe, comandante de la Fragata ARC ‘Caldas’, comandante del Comando Específico de San Andrés y Providencia, jefe del Departamento de Operaciones Navales de la Escuela Superior de Guerra, agregado Naval ante el Reino Unido y representante permanente de Colombia ante la Organización Marítima Internacional (OMI), jefe del Departamento Armada de la Escuela Superior de Guerra y ayudante privado del Comando Armada.