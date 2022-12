Resultado del Baloto, loterías del Meta, Manizales y Valle del 26 de mayo

Este miércoles, 26 de mayo, se realizaron los sorteos del Baloto , loterías del Meta, Manizales y Valle.

Estos son los resultados con el respectivo número de serie:

Baloto: 34 - 03 - 35 - 09 - 12 superbalota: 13

Baloto Revancha: 16 - 05 - 31 - 32 - 33 superbalota: 14

Lotería del Meta: 9029 serie: 008

Lotería del Manizales: 0700 serie: 063

Lotería del Valle: 1622 serie: 106

Estos con los resultados del chance del 26 de mayo:

Dorado mañana: 4145

Dorado tarde: 8223

Culona: 7601

Astro Sol: 0592 Sagitario

Pijao de oro: 2271

Paisita día: 9867

Paisita noche: 0401

Chontico día: 5563

Chontico noche: 3400

Cafeterito tarde: 8872

Cafeterito noche: 1523

Sinuano día: 2385

Cash three día: 662

Cash three noche: 246

Play four día: 5565

Play four noche: 9080

Saman día: 6988

Caribeña día: 9520

Motilón tarde: 5128

Motilón noche: 5905

Fantástica día: 8598

Fantástica noche: 5586

Antioqueñita día: 0541

Antioqueñita tarde: 3253

Culona noche: 9373