Revelación de género de bebé terminó mal: culpan a la suegra

Grabar videos sobre el momento exacto en el que se realiza la revelación del género del bebé se ha vuelto una tendencia en redes sociales, pues está presente la creatividad y la manera cómo reaccionan los padres al conocer esta noticia que les cambia la vida.

Sin embargo, también hay escenarios en donde queda captado momentos incómodos o hechos que marcaran de manera negativa aquel evento.



Revelación de género terminó en discusión

En un video publicado en TikTok por la cuenta @ceciarmy se puede ver cómo la alegría del momento pasó a una discusión entre la madre primeriza, de camisa a cuadros, y su suegra, que tenía un saco beige.

Todo sucedió después de que la pareja de esposos activara un cañón de confeti, del cual salieron papelitos rosados, indicando que tendrían una hija. Allí, la suegra salió corriendo para abrazar a su hijo y felicitarlo, mientras la mujer de camisa a cuadros se quedó con los brazos abiertos, pues tenía la intención de celebrar con su pareja ese inolvidable momento.

"¡Va a ser como su abuela!", repetía la mujer de saco beige mientras celebraba.

La mamá primeriza se quedó con la mano en la boca, tratando de asimilar lo que acababa de pasar, pues, para ella, su suegra había dañado el momento al robarse el protagonismo, porque no la dejó celebrar con su esposo.

"Acabas de robarnos por completo nuestro momento. Solo quiero decirte que no creo que esto haya estado bien... ni siquiera has permitido que me abrace, soy su mujer", añadió.

La suegra se disculpó y afirmó que reaccionó de esa manera porque también estaba feliz de su primera nieta. Agregó que todos los días la pareja se puede abrazar y por eso creyó que no arruinó el momento.

El hombre solo intentaba mediar en la situación para que ambas se calmaran y siguiera la celebración de ese momento.

En esta red social los comentarios estuvieron divididos y algunos culparon a la suegra por lo sucedido: "Entiendan, no se trata de si la madre es primero o la mujer, se trata de la actitud y la forma, duela o no, una revelación de género es un momento de pareja", "la madre lo hizo a propósito", "yo creo que la chica ya venía acumulando situaciones desde antes y esta fue la gota que rebasó el vaso", "creo que todos los hombres coincidimos que la mujer más importante en nuestras vidas es nuestra madre", entre otros.



Aquí el video de la revelación de género del bebé: