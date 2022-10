¿Sabe qué son los hombres lumbersexuales? Descubra si está saliendo con uno así

La doctora Flavia habló en Agenda en Tacones sobre esta nueva tendencia masculina que se está poniendo de moda.

Se trata de hombres que no cuidan su apariencia física, se dejan crecer la barba, suelen usar camisas a cuadros y les gusta lucir un estilo más ‘rudo’.

¿Quiere saber si está saliendo con un hombre así? Pues estos llamados ‘leñadores’ no suelen estar limpios, no son amigos de los espejos ya que la vanidad no es lo suyo; pero lo bueno es que son caseros y les gusta hacer sentir a las mujeres como ‘princesas’.