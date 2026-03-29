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Blu Radio  / Sociedad  / Sale a la luz video clave en el caso del actor y presentador de televisión hallado sin vida

Sale a la luz video clave en el caso del actor y presentador de televisión hallado sin vida

El hallazgo se produjo hacia las 9:58 de la noche, luego de que personas que transitaban por la zona alertaran a sus familiares al encontrar al comediante, de 63 años, tendido en el suelo.

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