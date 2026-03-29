Sale a la luz video clave en el caso del actor y presentador de televisión hallado sin vida

El actor y presentador peruano Manolo Rojas fue hallado sin vida la noche del viernes 27 de marzo en el distrito de La Victoria, en inmediaciones de su vivienda en el sector Santa Catalina.

De acuerdo con la información preliminar, el hallazgo se produjo hacia las 9:58 p. m., luego de que personas que transitaban por la zona alertaran a sus familiares al encontrar al comediante, de 63 años, tendido en el suelo. Según versiones iniciales, fue su hijo quien lo ubicó en la puerta de su domicilio tras buscarlo sin éxito minutos antes.

Hallan sin vida a reconocido humorista y presentador de televisión: esto se sabe Foto: Freepik / Facebook

Las autoridades iniciaron las diligencias para establecer las causas exactas de la muerte. Sin embargo, los primeros reportes indican que se trataría de un paro cardiaco. Familiares intentaron trasladarlo en un vehículo particular a un centro asistencial, pero un uniformado que atendieron la emergencia confirmó que no presentaba signos vitales.

Su hermano, Jaime Rojas, señaló que el artista había cumplido con normalidad su rutina diaria, que incluyó actividad física en el gimnasio y su jornada habitual en radio, antes del hecho.



“Sus familiares empezaron a correr por la ambulancia que se estaba demorando bastante”, contó un vecino al medio local Trome. En un video que circula en redes sociales se puede ver el momento en que Manolo es hallado en la puerta de su casa y recibe atención médica.

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Triste noticia. El querido comediante Manolo Rojas murió a los 63 años en los exteriores de su hogar en La Victoria. Se han difundido imágenes de seguridad que muestran sus últimos momentos. ¡Descansa en paz, Manolo!… pic.twitter.com/JiU9btMl7v — El DARDO - Noticias (@dardo_noticias) March 28, 2026

Víctor Manuel Rojas Ibáñez, nombre de pila del artista, tuvo una trayectoria de más de tres décadas en radio, teatro y televisión. Alcanzó reconocimiento nacional en el programa Risas y Salsa y se mantuvo vigente en el espacio radial Los Chistosos, donde destacó por sus imitaciones de figuras públicas y su humor político.

La muerte de Rojas generó reacciones en el sector artístico y entre sus seguidores, quienes resaltaron su legado y trayectoria. Se prevé que sus exequias se realicen en el Gran Teatro Nacional, donde se habilitaría un espacio para homenajes del público.

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“Siempre ha sido muy respetuoso… muy buena persona”, añadieron los vecino del humorista al mismo medio.