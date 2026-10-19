¿Se acerca el fin del mundo? Estudio predijo amenaza para este viernes 13 de noviembre de 2026

Durante décadas, científicos y especialistas se han preguntado cómo evolucionará la humanidad, qué ocurrirá cuando los recursos naturales sean insuficientes y qué consecuencias podría tener el crecimiento de la población para el planeta.

La disponibilidad de alimentos, agua y energía ha impulsado la búsqueda de modelos matemáticos que permitan proyectar el crecimiento demográfico y sus posibles efectos sobre la Tierra.

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Uno de esos cálculos fijó una fecha que ha despertado curiosidad: el viernes 13 de noviembre de 2026. Sin embargo, no se trata de una profecía ni de una advertencia sobre el fin del mundo, sino de una proyección incluida en un estudio publicado en 1960 por la revista científica Science, que examinó el crecimiento de la población a partir de las tendencias observadas en esa época.

¿Qué estudio científico señaló el 13 de noviembre de 2026?

El artículo, titulado Doomsday: Friday 13 November, A.D. 2026, fue elaborado por el físico austríaco Heinz von Foerster, junto con sus colaboradores Patricia Mora y Lawrence Amiot.

Fin del mundo - referencia // Foto: generada por ImageFX

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Los investigadores recopilaron 24 estimaciones de la población mundial correspondientes a los 2.000 años anteriores y construyeron un modelo matemático para proyectar su evolución. Según sus cálculos, la población alcanzaría un punto matemático singular el 13 de noviembre de 2026.

La hipótesis planteaba que la capacidad de los seres humanos para cooperar favorecería un crecimiento demográfico cada vez más acelerado. Las proyecciones generaron repercusiones en medios de comunicación y entre especialistas, quienes cuestionaron la validez de sus resultados.

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La fecha, sin embargo, no significa que el mundo vaya a acabarse ese día. El modelo señalaba que, si las tendencias matemáticas previstas continuaban sin cambios, la población llegaría a un límite teórico.

¿Falló la predicción del fin del mundo?

Con el paso de los años, la evolución real de la población comenzó a apartarse de las proyecciones del estudio. Aunque el modelo se aproximó a las tendencias observadas durante las décadas de 1970 y 1980, hacia 1993 el crecimiento demográfico empezó a ubicarse por debajo de lo previsto.

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Entre los factores relacionados con los cambios en las tendencias de población se encuentran las variaciones en las tasas de natalidad, el acceso a métodos anticonceptivos, la urbanización y la expansión educativa.

Además, el modelo no anticipó que la reducción de la mortalidad, uno de los factores que impulsaron el crecimiento de la población, perdería fuerza con el tiempo. Por tanto, el 13 de noviembre de 2026 corresponde a una fecha calculada a partir de un modelo matemático publicado en 1960, no a una predicción científica de que el mundo llegará a su fin.