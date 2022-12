“Se ganó su matada”: universitaria denuncia en Facebook brutal agresión de su expareja

María Camila Millán, una joven universitaria de Bogotá, denunció, a través de la red social Facebook, la brutal agresión física de la que fue víctima por parte de su expareja, que, según la denuncia, fue identificado como Andrés Hosttos.

De acuerdo con la narración hecha por la mujer en la red social, el hombre le propinó varios golpes en su rostro y en su cuerpo, entre ellos un cabezazo que le causó una grave herida en su labio inferior.

“Se ganó su matada”, fueron las palabras que, según la joven, utilizó el hombre antes de comenzar a golpearla salvajemente y sin compasión alguna.

Dice la narración que María Camila llegó a la casa del agresor, su exnovio, el pasado sábado a las 9:00 de la noche a socorrerlo porque tenía “espasmos, dolores en el pecho y los labios morados”. Luego de pasar la noche cuidándolo, la mujer recibió la golpiza del hombre la mañana siguiente.

Al parecer, el hombre había consumido licor y cocaína el día anterior, lo que le produjo los espasmos y las complicaciones en su salud. El reclamo de la joven habría ocasionado la ira del hombre, quien, salvajemente, la agredió sin pensar en las consecuencias.

Según la joven, quien ya presentó la denuncia respectiva ante las autoridades competentes, algunos vecinos la auxiliaron para, finalmente, poder salir del apartamento de su agresor.

“Con esta denuncia, busco hacer un llamado a todas las mujeres que han sido víctimas de Andrés Hosttos y de muchos otros agresores, para que denuncien y no guarden silencio. La vida es sagrada y no puede ser privada a causa de la intolerancia generada por hombres como Andrés. Tengo el corazón y el alma destrozada y es por eso que pido a cada una de las personas que se han tomado el tiempo de leer este mensaje de que oren y actúen, no por mí, sino por sus amigas, por sus compañeras de trabajo o estudio, por sus hermanas o madres, por aquellas mujeres víctimas de violencia física y psicológica para que puedan salir de maltrato que las agobia y se atrevan a vivir una vida digna y feliz”, reflexionó María Camila.

