Se inundó centro comercial y músicos aprovechan para entonar Titanic

Un usuario en Twitter compartió el momento en el que debido a las fuertes lluvias se inunda un centro comercial en Guadalajara, México.

Posteriormente y ante la situación, un grupo de músicos que estaban sobre una tarima comenzaron a tocar My Heart Will Go On, de Céline Dion, la recordada banda sonora de Titanic, haciendo alusión a la escena en la empieza a inundarse el barco.

Publicidad

“Se está inundando Plaza Patria en Guadalajara y los músicos empezaron a tocar la de Titanic”, escribió el usuario.

Lea también: ¡De árbol a Cafú! Los mejores memes del partidazo de Stefan Medina ante Perú

Publicidad

Algunas personas en redes se burlaron de la situación, mientras que a otros les llamó la atención una mujer que trata de minimizar el impacto del agua en el suelo.

Publicidad

Publicidad